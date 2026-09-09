La NASA acepta propuestas para crear nuevas tecnologías para una base lunar

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La NASA acepta propuestas para crear nuevas tecnologías para una base lunar

La agencia espacial estadounidense NASA ha anunciado oficialmente el inicio de la recepción de propuestas para el desarrollo de infraestructuras y tecnologías necesarias para realizar investigaciones científicas en la Luna y construir una base cerca de su polo Sur. Esta iniciativa es uno de los pasos importantes hacia la garantía de una presencia humana a largo plazo en el satélite terrestre y la creación de una base sólida para futuras expediciones espaciales. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la publicación ixbt.com, este programa anunciado por la NASA se llama Next y es parte del plan a gran escala de la agencia espacial enfocado en el desarrollo de soluciones técnicas. En el marco del programa, se considerarán propuestas en cinco áreas clave necesarias para la construcción y el funcionamiento continuo de una base en condiciones lunares.

Direcciones prometedoras y tareas principales

Los expertos de la agencia espacial explican que los proyectos presentados deben cubrir áreas tecnológicas específicas. En particular, la atención se centra en las siguientes áreas:

  • sistemas de generación de energía eléctrica estable en la superficie lunar;
  • tecnologías de extracción de oxígeno necesarias para el soporte vital;
  • métodos de obtención de materias primas utilizando materiales locales lunares para la construcción y explotación de la base espacial.
Estas áreas ayudarán a resolver problemas relacionados con los recursos más críticos en el proceso de exploración lunar y a reducir significativamente la dependencia de la Tierra.

La NASA planea aprovechar el potencial no solo de grandes corporaciones, sino también de empresas privadas, institutos de investigación, organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro y socios internacionales dentro de esta iniciativa. A pesar de que el proyecto se lleva a cabo bajo el liderazgo de los Estados Unidos, mantener un entorno de competencia abierta para todos los participantes es una de las condiciones fundamentales.

Los representantes de la agencia destacan que los datos recopilados y las ideas innovadoras en esta etapa servirán como una base importante para formar la estrategia de licitaciones y compras en el futuro. Esto, a su vez, permitirá acelerar los desarrollos avanzados en la industria espacial y seleccionar las soluciones de ingeniería más óptimas.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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