La estrella más laureada y famosa de la historia del fútbol mundial, Lionel Messi, vuelve a estar en el centro de un gran revuelo. Incluso antes de terminar su carrera en el campo, la leyenda argentina se embarca en un nuevo proyecto como propietario de un club. Según información urgente difundida por el prestigioso diario español AS, Messi ha llegado a un acuerdo final para adquirir el paquete accionarial mayoritario del club de fútbol «Eldense», que compite en la Segunda División española. Tras varios meses de negociaciones secretas, las partes han llegado a la fase de firma oficial. Entonces, ¿a quién le compra Messi el club, qué organismo oficial debe autorizar este acuerdo y por qué este evento abre una nueva página en el fútbol español? Al final del artículo, revelaremos todos los detalles sobre la intriga principal: la exclusividad absoluta de Messi en este proyecto y la fecha del anuncio oficial.

Negociaciones secretas y acuerdo de principios del 8 de septiembre

Los detalles revelados por la prensa española confirman la seriedad del acuerdo:

Acuerdo con inversores colombianos: Los abogados personales de Lionel Messi llevaban mucho tiempo manteniendo negociaciones activas con el famoso grupo de inversión colombiano TH, dirigido por Juan Carlos Trujillo;

Negociaciones concluidas con éxito: El 8 de septiembre de este año, las partes llegaron a un acuerdo de principios mutuo sobre la venta y compra del club «Eldense»;

El control en manos de Messi: Según los términos del acuerdo, la estrella del fútbol poseerá el paquete accionarial mayoritario del equipo y tomará las decisiones clave que determinarán el futuro del club.

«El regreso de Lionel Messi al fútbol español como inversor y propietario de un equipo tendrá un impacto económico y mediático inmenso en toda la Segunda y el sistema de ligas españolas», destaca el diario AS.

Récord histórico: el primer propietario argentino en España

Este acuerdo se convierte en un evento sin precedentes no solo para el deporte, sino también para la legislación y la historia de España:

Primer propietario de club argentino: Una vez finalizado este acuerdo, Messi se convertirá en el primer argentino en la historia de las ligas de fútbol profesional españolas en comprar y poseer un club;

Condición final del acuerdo: Para que el acuerdo entre oficialmente en vigor, debe ser aprobado y autorizado por el Consejo Superior de Deportes (CSD) de España;

Las nuevas ambiciones del «Eldense»: El equipo, que milita en segunda división, podría alcanzar la estabilidad financiera bajo la dirección de Messi y apuntar a La Liga.

La solución principal y la exclusividad absoluta de Messi

La cuestión más importante que interesa a muchos aficionados al fútbol y analistas de negocios es con quién gestionará Messi este club y cuándo se hará la declaración oficial. La solución y conclusión más importante es que, Lionel Messi participa en este gran proyecto como inversor único e independiente . Ningún otro socio comercial externo, consorcio o exjugador está involucrado en esta transferencia y compra. Messi asume toda la carga financiera y de gestión. Una vez obtenida la autorización del Consejo Superior de Deportes de España, las partes planean anunciar este paso histórico en una conferencia de prensa en los próximos días.

¿En su opinión, la compra del club «Eldense» por parte de Lionel Messipermitirá al equipo llegar rápidamente a La Liga española? ¿Es un paso correcto para la futura carrera directiva de Messi comprar un club mientras aún es jugador? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta esta noticia sensacional del fútbol mundial con sus seres queridos y aficionados al fútbol!