Apple presenta los nuevos modelos iPhone 18 Pro

Durante su tradicional presentación otoñal « Surprise and Shine », Apple presentó oficialmente sus últimos smartphones insignia: el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max. Según Ixbt.com, aunque la nueva generación mantiene el diseño anterior, la atención se ha centrado en capacidades de cámara significativamente mejoradas y especificaciones técnicas. Así lo informa el portal Techcrunch.com.

Mejoras clave en la cámara y diseño

El aspecto más destacado de los nuevos smartphones de la serie Pro es el sistema de cámara de 48 MP con apertura variable. Este sistema óptico, compuesto por seis láminas delgadas, mejora considerablemente la calidad y la velocidad de captura en condiciones de poca luz.

Asimismo, la compañía ha innovado en el diseño al introducir un atractivo color burgundy, que sustituye al naranja de las generaciones anteriores, otorgando al dispositivo un aspecto aún más premium.

Rendimiento y sistema de refrigeración

Ambos smartphones funcionan con el procesador A20 Pro, el más reciente y potente de Apple. Para evitar el sobrecalentamiento durante un alto rendimiento, los fabricantes han integrado un sistema de refrigeración por cámara de vapor (vapor chamber) rediseñado.

La capacidad de la batería también ha mejorado radicalmente gracias a un nuevo diseño. Según los datos de Apple, el iPhone 18 Pro ofrece hasta 36 horas de reproducción de video continua, mientras que el iPhone 18 Pro Max alcanza hasta 45 horas.

Inteligencia artificial y capacidades de Siri

Durante el evento, la compañía presentó el nuevo sistema de IA Siri, que soporta inteligencia contextual en pantalla. Esta función se lanzará este mes en versión beta, inicialmente en inglés, como parte de la actualización iOS 27.

El soporte para los idiomas francés, japonés, coreano, portugués y español está previsto para octubre de este año, brindando a los usuarios mayores posibilidades de interacción con su dispositivo.