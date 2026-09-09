Apple presenta los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max

La corporación Apple ha presentado oficialmente sus nuevos dispositivos insignia: los smartphones iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. Según Ixbt.com, la nueva generación de dispositivos está despertando un gran interés en el mercado tecnológico gracias a sus soluciones avanzadas, capacidades de AI y un sistema de cámara significativamente mejorado. Así lo informa Ixbt.com en su reporte.

Entre los cambios en el diseño exterior, se ha introducido una nueva paleta de cuatro colores. Destaca el color principal, un tono profundo llamado «Temnaya vishnya» (cereza oscura). También se ofrecerán modelos en plata, negro y azul claro, mientras que el color naranja brillante de la generación anterior ha sido eliminado. Además, Dynamic Island se ha vuelto más compacto y ahora permite mostrar información de tres aplicaciones simultáneamente.

Capacidades técnicas y rendimiento

Los buques insignia están equipados con el procesador Apple A20 Pro, creado bajo un proceso tecnológico de 2 nm. Se espera que este chip moderno aumente drásticamente la velocidad general y la eficiencia energética del dispositivo. También hay mejoras notables en la batería: mediante carga por cable, es posible cargar el smartphone al 50 % en solo 15 minutos, lo que brinda una gran comodidad a los usuarios.

En cuanto a la estabilidad de la batería, el modelo iPhone 18 Pro funciona al mismo nivel que el iPhone 17 Pro Max. Según los datos, la versión Pro Max ofrece hasta 45 horas de reproducción de video continua. En general, Apple promete una autonomía de hasta 24 horas para el modelo pequeño y hasta 30 horas para el grande. Los dispositivos también cuentan con un sistema de refrigeración eficiente.

AI y cámara de nueva generación

En esta presentación, Apple se centró en las tecnologías de AI. El asistente de voz Siri actualizado cuenta con capacidades de AI ampliadas, permitiendo una comunicación más natural y la ejecución de secuencias complejas de acciones. Se espera que esta solución sea una herramienta clave para Apple en su competencia contra Google y OpenAI. Sin embargo, lamentablemente, el idioma ruso aún no es compatible.

Las capacidades de la cámara también han subido a un nuevo nivel. Por primera vez, la cámara principal de 48 MP cuenta con una apertura variable. Esto permite al usuario ajustar directamente la cantidad de luz que llega al sensor y el nivel de desenfoque del fondo. Este control de nivel profesional acerca el smartphone a las cámaras especializadas y permite modificar diversos parámetros de las fotos después de haberlas tomado.

El precio inicial de los nuevos buques insignia es de 1200 y 1300 USD, respectivamente. Los compradores también pueden elegir versiones con almacenamiento interno de hasta 2 TB.