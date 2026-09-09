Javier Tebas opina sobre la posible compra de un club español por Lionel Messi

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, reaccionó a los informes sobre la posible compra del Eldense, club de la segunda división española, por parte de la estrella argentina Lionel Messi. Según él, aunque el proceso no ha sido confirmado oficialmente, que una leyenda del fútbol mundial invierta en el fútbol español es un gran honor para el país. Así lo informa Goal.com informa .

En los últimos días, han circulado noticias en los medios sobre que el delantero del Inter Miami habría llegado a un acuerdo preliminar para adquirir al equipo de Eldense, en la provincia de Alicante, con el fin de expandir su imperio empresarial. Esta noticia sensacionalista captó rápidamente la atención de la comunidad futbolística, incluida la directiva de LaLiga.

Según el diario Mundo Deportivo, el jefe del campeonato español respondió a las preguntas de los periodistas sobre este tema el miércoles durante la presentación del álbum de cromos Panini LaLiga EA Sports. Sin embargo, el directivo admitió que no tiene información interna al respecto y que se enteró de los rumores a través de la prensa.

Tebas aclara la situación

En su declaración, Javier Tebas subrayó que solo se ha enterado de la situación en torno al Eldense a través de los medios de comunicación. El alto cargo de la liga añadió que no tiene información precisa sobre si Lionel Messi compró el club personalmente o si forma parte de un grupo de inversores.

Si este acuerdo se hace realidad, el ocho veces ganador del Balón de Oro podría cambiar por completo la trayectoria de desarrollo del equipo que compite en la segunda división española. Se espera que esto aumente aún más el atractivo comercial y el interés de los aficionados por la competición.

La experiencia de Ronaldo y el futuro del fútbol español

El presidente de LaLiga comparó el paso de Lionel Messi con la experiencia de Cristiano Ronaldo. Se sabe que la estrella portuguesa poseyó anteriormente una parte significativa de las acciones de otro club español, el Almería.

En opinión de Javier Tebas, el hecho de que los dos mayores exponentes del fútbol mundial de los últimos años estén invirtiendo sus ahorros para apoyar y fomentar el crecimiento del fútbol español es un gran orgullo para el deporte del país.