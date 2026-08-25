«La última vez me dio una paliza»: Merab Dvalishvili admite toda la verdad
El ex campeón de UFC Merab Dvalishvili y el ex campeón Petr Yan Análisis previo a la trilogía entre ambos luchadores, basado en los detalles del combate decisivo programado para el 24 de octubre en UFC 333 en Abu Dabi:
«La última vez me dio una paliza»: ¡Merab Dvalishvili admite toda la verdad antes de la trilogía contra Petr Yan!
Una de las rivalidades más intensas y sin concesiones en el octágono de UFC se acerca a su clímax. El ex campeón Merab Dvalishvili su eterno rival ruso Petr Yan hizo una confesión inesperada y abierta antes de su tercer enfrentamiento.
El luchador georgiano no ocultó que recibió golpes duros en el último encuentro y anunció que utilizará una estrategia completamente distinta para buscar la revancha.
«Ese error no se repetirá»: La declaración de Merab
Dvalishvili recordó las dificultades del último combate contra Petr Yan y evaluó la situación con franqueza:
«La última vez, Petr Yan casi me mata a golpes. Por eso, esta vez haré todo lo posible para que no vuelva a ocurrir», dijo Dvalishvili.
Esta declaración demuestra lo seria y cautelosa que es la preparación del luchador para la próxima trilogía.
1-1: La trilogía decisiva en Abu Dabi
El marcador entre ambas estrellas sigue empatado:
2023 (Primer combate): Merab Dvalishvili ganó por decisión unánime de los jueces gracias a un récord de derribos y una presión constante;
2025 (Segundo combate): Petr Yan mostró un combate tácticamente perfecto, logrando una victoria sólida en la revancha para igualar el marcador 1-1;
24 de octubre de 2026 (Trilogía): El tercer y definitivo combate será uno de los eventos principales de UFC 333 que se celebrará en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.
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