El ex campeón de UFC Merab Dvalishvili y el ex campeón Petr Yan Análisis previo a la trilogía entre ambos luchadores, basado en los detalles del combate decisivo programado para el 24 de octubre en UFC 333 en Abu Dabi:

«La última vez me dio una paliza»: ¡Merab Dvalishvili admite toda la verdad antes de la trilogía contra Petr Yan!

Una de las rivalidades más intensas y sin concesiones en el octágono de UFC se acerca a su clímax. El ex campeón Merab Dvalishvili su eterno rival ruso Petr Yan hizo una confesión inesperada y abierta antes de su tercer enfrentamiento.

El luchador georgiano no ocultó que recibió golpes duros en el último encuentro y anunció que utilizará una estrategia completamente distinta para buscar la revancha.

«Ese error no se repetirá»: La declaración de Merab

Dvalishvili recordó las dificultades del último combate contra Petr Yan y evaluó la situación con franqueza:

«La última vez, Petr Yan casi me mata a golpes. Por eso, esta vez haré todo lo posible para que no vuelva a ocurrir», dijo Dvalishvili.

Esta declaración demuestra lo seria y cautelosa que es la preparación del luchador para la próxima trilogía.

1-1: La trilogía decisiva en Abu Dabi

El marcador entre ambas estrellas sigue empatado: