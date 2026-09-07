Merab Dvalishvili revela el nombre del oponente más difícil de su carrera

La estrella de la UFC y ex campeón Merab Dvalishvili ha revelado quién ha sido el oponente más incómodo, difícil y fuerte que ha enfrentado a lo largo de su carrera. Mientras que muchos aficionados y expertos señalan el intenso duelo de 5 asaltos contra el ex campeón ruso Petr Yan como la prueba más dura del luchador georgiano, Dvalishvili contradijo todas las expectativas. Invitado al famoso podcast «Beyond The Win», el luchador admitió sinceramente que la leyenda brasileña y ex campeón José Aldo fue el obstáculo más complejo para él.

¿Por qué no Petr Yan? Una elección que sorprende a los fans

Dvalishvili habló sobre el mayor desafío de su larga carrera, elogiando el nivel de su oponente brasileño:

Una respuesta inesperada: «Yo diría el nombre de José Aldo para esta elección», declaró Dvalishvili, descartando la opción de Petr Yan que muchos esperaban;

La mejor forma de Aldo: «En ese momento, él estaba en una forma física increíble. Estaba en una racha de tres victorias consecutivas en mi categoría de peso y aspiraba al título», recordó el luchador;

La historia de UFC 278: En este enfrentamiento ocurrido en el torneo «UFC 278» en agosto de 2022, aunque Merab ganó por decisión unánime de los jueces, tuvo que luchar intensamente por cada segundo en el octágono.

«Era muy difícil llevarlo al suelo»: La defensa inquebrantable de Aldo

La famosa táctica de «presión» y lucha de Merab Dvalishvili no funcionó completamente contra Aldo:

Defensa perfecta contra derribos: «Llevarlo al suelo (al piso) fue muy, muy difícil para mí», dijo Merab, admitiendo que su estilo de lucha, que suele derribar a sus oponentes rápidamente, se vio dificultado por la maestría de Aldo;

La presión de la experiencia: «En ese momento, él tenía una experiencia mucho mayor que la mía. Vi en cada uno de sus movimientos la escuela de un campeón de larga trayectoria», subrayó;

Respeto infinito: El luchador georgiano reveló que no ha sentido tanto respeto y estima por ningún otro oponente como por Aldo.

«Alegría y tristeza»: El drama de vencer a su héroe de la infancia

Vencer a una leyenda despertó sentimientos contradictorios en el corazón del deportista:

Una pelea contra su héroe: «Sí, lo derroté y eso me trajo tanto una inmensa alegría como una profunda tristeza», confesó Dvalishvili;

La derrota de la leyenda: Explicó que fue psicológicamente difícil ser personalmente responsable de la derrota de su héroe, quien fue un modelo a seguir desde su juventud y un verdadero icono del mundo de las MMA;

Educación y sinceridad: La evaluación objetiva de sus oponentes por parte de Dvalishvili y el respeto que muestra incluso a los veteranos que ha vencido son muy valorados por los fans.

¿Crees que José Aldo fue realmente un oponente más peligroso y talentoso para Merab Dvalishvili que Petr Yan o Sean O'Malley? ¿Estás de acuerdo en que la famosa defensa contra la lucha de Aldo es el escudo más fuerte en la historia de las MMA? ¡Deja tus opiniones en los comentarios!