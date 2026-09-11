Kylian Mbappé gana su primer premio con el Real Madrid

El delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, ha sido elegido jugador del mes de agosto tras una votación de los aficionados. Según la información difundida por 20Minutos, el delantero francés destacó que defender los colores del club blanco es un gran honor y expresó su confianza en alcanzar los grandes objetivos del equipo esta temporada. Así lo informa Goal.com .

Tras su llegada procedente del Paris Saint-Germain en el mercado de verano, el jugador se ganó la atención de los aficionados con sus actuaciones positivas desde sus primeras semanas. Galardonado con el premio «Five Star Player» del club por el mes de agosto, Kylian Mbappé afirmó su determinación de dejar una huella imborrable en el estadio Santiago Bernabéu.

Proceso de adaptación y primeras impresiones

Tras disputar sus primeros partidos con el conjunto madrileño, el delantero agradeció a los aficionados y habló sobre los altos estándares que se ha fijado para los próximos meses. Según sus palabras, vestir la legendaria camiseta blanca es siempre un orgullo y es fundamental sentir esa responsabilidad en cada momento.

«Tengo muchas ganas de ayudar al equipo y demostrar que podemos lograr grandes resultados este año», subrayó Kylian Mbappé. Además, añadió que siempre es feliz en el campo y que vestir la camiseta del Real Madrid es un verdadero privilegio.

Cohesión de equipo y planes futuros

Además de sus éxitos personales, el delantero francés destacó la importancia de la unidad colectiva. Señaló que el equipo ha puesto todo su empeño en facilitar la rápida adaptación de los nuevos jugadores que llegaron durante el mercado estival.

Para Kylian Mbappé, la armonía en el vestuario y el trabajo hacia un objetivo común serán factores clave para luchar por todos los títulos esta temporada. «Siempre es agradable ver caras nuevas. Han venido con el deseo de ayudar al escudo del Real Madrid. Hemos intentado integrarlos de la mejor manera para que todos rememos en la misma dirección», declaró el jugador.