Hoy, 11 de septiembre, es una fecha vinculada a eventos importantes, descubrimientos y nacimientos de diferentes épocas de la historia. Si bien algunos eventos cambiaron el curso de la historia mundial, otros están relacionados con objetos que aún forman parte de nuestra vida cotidiana.

El 11 de septiembre ha quedado en la historia como un recuerdo doloroso, especialmente debido a los ataques terroristas perpetrados en los Estados Unidos en 2001. Al mismo tiempo, esta fecha también vio otros eventos relacionados con la investigación, el transporte y la cultura.

2001 — El 11 de septiembre que cambió la historia del mundo

El 11 de septiembre de 2001, miembros de la organización terrorista Al-Qaeda secuestraron cuatro aviones de pasajeros en los Estados Unidos. Dos de ellos fueron dirigidos contra el World Trade Center en Nueva York y uno hacia el Pentágono. El cuarto avión se estrelló en Pensilvania.

Como resultado de los ataques, casi 3 000 personas murieron. Este evento tuvo un impacto inmenso en la política interna y exterior de los Estados Unidos, en el sistema de seguridad internacional y en la dirección de la política mundial en las décadas posteriores.

En 2026, esta tragedia cumple 25 años. Hoy se llevan a cabo ceremonias de conmemoración de las víctimas en los Estados Unidos.

1609 — Henry Hudson llega a la región de Nueva York

El 11 de septiembre también está asociado con otro viaje histórico.

En 1609, el navegante inglés Henry Hudson llegó a la región de la actual Nueva York y exploró el río que ahora lleva su nombre, el río Hudson.

Por esta razón, en algunos calendarios, este evento se registra como el «descubrimiento de la isla de Manhattan». Sin embargo, la frase «descubrió la isla» debe usarse con precaución: los pueblos indígenas vivían en la región de Manhattan mucho antes que los europeos. La expedición de Hudson fue, no obstante, un evento importante desde el punto de vista de las exploraciones geográficas europeas.

La verdadera fecha del vaso facetado — 1943

Una de las informaciones interesantes relacionadas con el 11 de septiembre tiene que ver con la historia del famoso vaso facetado .

Aquí hay una corrección importante: aunque algunos calendarios indican 1945, las fuentes señalan que el primer vaso facetado soviético se produjo en la fábrica de vidrio de Gus-Khrustalny el 11 de septiembre de 1943 .

Su diseño se asocia a menudo con el nombre de la escultora Vera Mukhina . Posteriormente, el vaso facetado se convirtió en uno de los objetos más familiares de la vida cotidiana en la época soviética.

1985 — Una nueva era para la Estación Sur de Taskent

La fecha del 11 de septiembre también aparece en la información relacionada con la historia de Taskent.

La Estación Sur de Taskent fue construida en 1963y, en 1985, el complejo de la estación fue objeto de una reconstrucción capital. Este hecho también figura en los archivos oficiales del sistema ferroviario de Uzbekistán.

Por eso, «la estación se puso en servicio el 11 de septiembre de 1985» es una información que es mejor expresar diciendo «la Estación Sur fue reconstruida en 1985» en lugar de presentarla como un hecho establecido sin una fuente precisa.

Posteriormente, la estación fue modernizada nuevamente y puesta en servicio tras una reconstrucción capital en 2018.

1965 — Nacimiento de Bashar al-Assad

El 11 de septiembre de 1965, el expresidente sirio Bashar al-Assad nació en Damasco.

Ocupó el cargo de presidente de Siria desde 2000 hasta 2024. En diciembre de 2024, su gobierno fue derrocado y su mandato presidencial llegó a su fin.

Por eso, no es correcto referirse a él como «presidente de Siria» en los calendarios actuales. Él es el expresidente de Siria.

11 de septiembre: una fecha, recuerdos diferentes

Esta fecha reúne eventos históricos radicalmente diferentes.

Año Evento 1609 Henry Hudson explora la región de la actual Nueva York 1943 Se produce el primer ejemplar del famoso vaso facetado 1965 Nacimiento de Bashar al-Assad 1985 Reconstrucción capital de la Estación Sur de Taskent 2001 Ataques terroristas del 11 de septiembre en los Estados Unidos

La lección más importante de este día

El 11 de septiembre no es solo una fecha más en el calendario. Encarna tanto el camino del descubrimiento y el progreso de la humanidad, como graves tragedias históricas.

El verdadero valor de las fechas históricas no reside en su simple memorización, sino en la capacidad de extraer las lecciones correctas del pasado.

Hoy es 11 de septiembre. Es la fecha en la que ocurrió la tragedia que cambió la historia del mundo hace 25 años, pero también es el día en que tuvieron lugar viajes geográficos hace siglos y cambios importantes en la historia de Taskent.