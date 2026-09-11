Luis de la Fuente afirma que los jugadores españoles merecen el Balón de Oro

El seleccionador de la selección española, Luis de la Fuente, ha destacado que uno de los futbolistas españoles merece ganar el prestigioso Balón de Oro este año. Asimismo, el técnico de 65 años expresó su firme convicción de que el joven talento del FC Barcelona, Lamine Yamal, ganará este galardón individual en el futuro. Así lo informa Goal.com. informa Goal.com.

Durante la presentación del partido de la UEFA Nations League contra la República Checa del próximo mes, celebrada el jueves en Oviedo, Luis de la Fuente abordó la lista de candidatos al Balón de Oro de este año. No ocultó su sorpresa por la ausencia de Mikel Oyarzabal en la lista oficial de 30 nominados.

Como dato, la ceremonia de entrega del Balón de Oro está prevista para el próximo 26 de octubre en Londres. La lista de candidatos fue anunciada a principios de esta semana. En su intervención, Luis de la Fuente elogió el potencial futbolístico del país y el talento local.

El potencial del fútbol español y el caso de Mikel Oyarzabal

En su declaración, el entrenador destacó que el sistema de formación de jugadores en el país es de clase mundial. Manifestó que siempre apoyará la marca del fútbol local y recordó con tono crítico la decisión de los organizadores del premio.

Según Goal.com, al reaccionar a la ausencia de Mikel Oyarzabal entre los candidatos, el técnico comentó con humor: «Parece que alguien se le cayó el papel al escribir los nombres y lo dejó fuera de la lista».

El brillante futuro de Lamine Yamal

Luis de la Fuente elogió la actuación del joven extremo Lamine Yamal esta temporada y expresó grandes esperanzas en su futuro. El entrenador no tiene dudas de que el canterano del FC Barcelona será pronto reconocido como el mejor jugador del mundo gracias a su juego excepcional.

«Creo que Lamine Yamal puede ganar el Balón de Oro porque es español y es un jugador increíblemente bueno. Si no es este año, lo ganará seguro en el futuro. No creo que le lleve mucho tiempo conseguir este premio. Estoy siguiendo sus partidos desde el inicio de la temporada y queremos disfrutar de él durante muchos años», declaró el entrenador.

El seleccionador también habló sobre el centrocampista Marcos Llorente, quien puso fin a su carrera internacional tras el título mundial. Añadió que respeta plenamente la decisión del jugador y que mantienen una excelente relación. Al responder sobre la posible convocatoria de jóvenes talentos como Carlos Espi y Javi Espart, subrayó que sin duda formarán parte del equipo en el futuro, pero que no hay que precipitarse por ahora.