Lamine Yamal iguala el récord de Lionel Messi

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Lamine Yamal iguala el récord de Lionel Messi

Según informa Goal.com, en la última jornada de La Liga, el FC Barcelona ganó 4-2 en casa contra el Levante, manteniendo su excelente racha en el campeonato doméstico. Bajo la dirección de Hansi Flick, la joven estrella Lamine Yamal anotó un doblete por tercer partido consecutivo, igualando un récord único del siglo XXI que hasta ahora solo poseía Lionel Messi. Así lo informa Goal.com informa .

Desde los primeros minutos, el Barcelona presionó a los visitantes y logró marcar rápidamente. A los 5 minutos, Xavi Espart abrió el marcador. Cabe destacar que este es el tercer partido consecutivo en el que los catalanes marcan en los primeros seis minutos.

El dúo Lamine Yamal y Raphinha

En el minuto 19, Lamine Yamal anotó su primer gol, y luego convirtió un penalti en el minuto 48 para poner el 3-0. De esta manera, el jugador de 19 años igualó la marca de Lionel Messi de la temporada 2012/13, quien logró tres dobletes en los primeros cinco partidos de La Liga.

Lamine Yamal suma ya 6 goles y lidera la tabla de goleadores junto a su compañero Raphinha, además de Kylian Mbappé y Sergio Camello. En este encuentro, el extremo brasileño Raphinha también contribuyó a la victoria de su equipo con dos asistencias.

Racha goleadora y momentos finales

Raphinha ha participado en 11 goles esta temporada, mientras que Lamine Yamal ha realizado 9 acciones decisivas. Gracias a su eficacia, el FC Barcelona ha marcado 25 goles en todas las competiciones. Además, el equipo igualó su registro de 20 goles tras las primeras cinco jornadas, algo que no lograba desde la temporada 2011/12.

Hacia el final del partido, el Levante intentó reaccionar debido a errores defensivos. Ivan Romero recortó distancias en el minuto 79, y en el 88, Brugue puso el 3-2. Sin embargo, en el minuto 93 del tiempo añadido, Karim Adeyemi culminó una gran jugada individual para sellar la victoria definitiva del FC Barcelona — 4-2.

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Jahongir Tursunov
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