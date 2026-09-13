El campeón de Uzbekistán, el club Neftchi de Ferganá, ha oficializado un fichaje de gran impacto para nuestro fútbol nacional antes de los partidos de la Liga de Campeones de la AFC Élite, el torneo más prestigioso del continente. El club de Ferganá anunció la firma oficial de Marcus Forss, un talentoso delantero centro de 27 años que ha jugado durante muchos años en las ligas inglesas y ha participado en el Campeonato de Europa con la selección nacional de Finlandia. La llegada de esta estrella escandinava, que pasó la mayor parte de su carrera en clubes ingleses como Brentford y Middlesbrough, se convierte en uno de los fichajes más notables en la historia de nuestro campeonato.

Un punto importante es que este experimentado goleador solo podrá ayudar al club de Ferganá en la competición de la AFC Élite. Entonces, ¿qué nuevo aire aportará Marcus Forss, quien marcó contra Francia, al ataque de Neftchi? ¿Hasta qué punto la escuela de fútbol inglesa aumentará las posibilidades de los jugadores de Ferganá en la escena asiática, y qué promete este fichaje antes de la AFC Élite?

Un producto del fútbol inglés: desde West Bromwich hasta Brentford y Middlesbrough

Marcus Forss se ha curtido en el entorno futbolístico más competitivo de Inglaterra:

Progresión en el sistema inglés: Nacido el 18 de junio de 1999 en Turku, Finlandia, el delantero fue admitido en la academia del West Bromwich a los 13 años;

El brillo en Brentford: Habiendo debutado con el primer equipo del Brentford en 2018, Forss jugó allí hasta 2022. Demostró una gran eficacia durante sus cesiones en el Wimbledon (11 goles en 18 partidos) y en el Hull City;

Periodo goleador en el Championship: En el verano de 2022, se unió al famoso club inglés Middlesbrough, donde disputó más de 90 partidos y anotó 18 goles;

Última etapa y características físicas: Tras disputar la temporada 2025/26 con el Bolton, este delantero diestro de 1,82 m es igual de peligroso en el centro que en ambas bandas.

Gol contra Francia y Euro 2020: huellas en la selección de Finlandia

Forss es un verdadero talento nacional que ha pasado por todas las categorías inferiores de su país:

Desde la Sub-17 hasta la selección absoluta: El delantero jugó regularmente para las selecciones Sub-17, Sub-18, Sub-19 y Sub-21 de Finlandia;

Un debut impactante: En noviembre de 2020, en su primer partido con la selección absoluta de Finlandia, causó sensación al marcar contra Francia, entonces campeona del mundo vigente;

Experiencia en el campeonato continental: Forss formó parte de la plantilla para la fase final de la Euro 2020. Hasta la fecha, ha disputado 21 partidos con la camiseta de su selección y ha marcado 2 goles.

Neftchi y la AFC Élite: el objetivo de alto nivel de los de Ferganá

El delantero finlandés, que trae consigo el aire del fútbol inglés, se convertirá en un arma principal en las competiciones continentales:

Inscripción solo para la competición continental: De acuerdo con el reglamento y el contrato, el goleador de 27 años solo ayudará al Neftchi en la competición de la AFC Élite;

Una gran experiencia para Ferganá: Como destacó el servicio de prensa del club, Forss aporta a Ferganá su experiencia de alto nivel adquirida en Inglaterra y en la escena internacional;

Refuerzo de la línea de ataque: En los enfrentamientos contra los clubes más ricos y poderosos de Asia, una presión alta, la velocidad inglesa y la combatividad en el área deberían ser una ventaja decisiva para el Neftchi.

Con el objetivo de realizar una participación digna en la AFC Élite como campeón de Uzbekistán, el Neftchi ha demostrado a todo el continente, mediante el fichaje de Marcus Forss, lo elevadas que son sus ambiciones.

¿Cree que Marcus Forss, con su experiencia en las ligas inglesas y la Euro 2020, puede convertirse en uno de los máximos goleadores de la AFC Élite con el Neftchi? ¿Cómo evalúa las posibilidades del club de Ferganá de pasar la fase de grupos en la escena continental con este jugador extranjero de alto nivel? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este análisis de este impactante fichaje del fútbol uzbeko con todos los aficionados al fútbol y seguidores del Neftchi!