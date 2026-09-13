Gol polémico en el derbi de Manchester: ¿por qué cambió la decisión del VAR?

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Gol polémico en el derbi de Manchester: ¿por qué cambió la decisión del VAR?

En el último encuentro estelar de la Premier League, la tensión y las situaciones polémicas típicas del derbi de Manchester volvieron a surgir. En el partido disputado en el estadio de Old Trafford, el primer gol marcado por el delantero del Manchester City, Erling Haaland, fue validado tras una larga revisión del VAR. Esta situación provocó intensos debates entre los aficionados en las gradas y la comunidad futbolística. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, en un momento intenso del partido, un centro de Josko Gvardiol desde la banda izquierda fue desviado por un defensa rival y llegó a Erling Haaland dentro del área. El delantero noruego aprovechó la oportunidad para marcar. Sin embargo, el árbitro asistente señaló inmediatamente fuera de juego levantando su bandera, y la alegría de los visitantes duró poco.

La larga y compleja revisión del VAR que siguió dejó a todos en el estadio con dudas. La razón por la que la situación en la sala de árbitros se prolongó tanto fue que, en el campo, no uno, sino dos jugadores del Manchester City estaban en el centro de la atención.

Sospecha de fuera de juego y tecnología semiautomática

La controversia principal no surgió por las acciones de Erling Haaland, sino por las del centrocampista Enzo Fernández. En el momento del pase, el jugador argentino estaba en posición de fuera de juego claro e intentó rematar el balón en el centro del área con un cabezazo en plancha.

Aunque Fernández no tocó el balón, surgió la duda de si su actividad había molestado a los defensas locales. Los representantes del Manchester United exigieron la anulación del gol, argumentando que el jugador había obstruido la línea de visión de los rivales e influido en la jugada.

Decisión final

La situación fue estudiada a fondo con la tecnología semiautomática de fuera de juego de la Premier League. La tecnología demostró que, aunque Enzo Fernández estaba en fuera de juego, el autor del gol, Erling Haaland, estaba habilitado por la extensión de la pierna del defensa del Manchester United, Patrick Dorgu.

El árbitro del VAR, Matt Donohue, tras examinar todas las pruebas, anuló la decisión inicial del campo y dio el gol por válido. Esta compleja decisión influyó inevitablemente en el destino del partido y en la percepción de los aficionados sobre el sistema de arbitraje.

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Jahongir Tursunov
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