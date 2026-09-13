Se revelan las principales especificaciones técnicas del flagship Vivo X500

Ante la proximidad de su presentación, ha surgido una noticia relevante en el mundo tecnológico. Según ixbt.com, a una semana de su lanzamiento oficial, se filtró una foto en funcionamiento y los parámetros técnicos clave del smartphone flagship Vivo X500. Esta información fue compartida por el reconocido insider Panda is Bald, revelando las capacidades del futuro dispositivo. Así lo informa Ixbt.com informa .

Una de las novedades más importantes de esta filtración es el procesador, el corazón del smartphone. El dispositivo funcionará con la nueva plataforma MediaTek Dimensity 9600M, aún no presentada oficialmente. Los expertos suponen que este procesador está destinado a algunos modelos flagship de 2026 y podría ser una versión renombrada del chip Dimensity 9500.

Rendimiento y capacidades de memoria

La imagen del Vivo X500 muestra una impresionante capacidad de memoria. El smartphone está equipado con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno. Para satisfacer las demandas de los usuarios modernos, también se contempla la posibilidad de ampliar la memoria RAM de forma virtual hasta 24 GB.

El sistema de cámaras del dispositivo también merece especial atención y se espera que deleite a los entusiastas de la fotografía móvil. Según los datos, el nuevo flagship contará con un módulo gran angular Sony Lytia 828 de 50 megapíxeles con un formato óptico de 1/1,28 pulgadas. A modo de comparación, el mismo módulo se utilizó en el modelo Vivo X300 Pro.

Óptica y capacidad de batería

Para enriquecer las capacidades ópticas, se ha colaborado con Zeiss. Como resultado, la cámara está equipada con un sistema de estabilización avanzado con certificación CIPA 5.5. El teleobjetivo utiliza el sensor Sony Lytia 610, al igual que el Vivo X500 Pro. Asimismo, la versión base podría admitir un teleconvertidor externo para ampliar las capacidades de zoom óptico. El procesamiento de imágenes estará a cargo del procesador dedicado Vivo Blueprint V3+.

Otra gran ventaja del smartphone es su batería. Las filtraciones confirman que el dispositivo contará con una batería de alta capacidad de 7500 mAh. Cabe recordar que el insider Panda is Bald, quien difundió estas filtraciones, fue el primero en informar correctamente la fecha de presentación del Mate 50 y los colores exactos de los modelos Xiaomi 13 y Xiaomi 14.