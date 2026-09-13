Se revelan las principales especificaciones técnicas del flagship Vivo X500

·6·Tecnología
Se revelan las principales especificaciones técnicas del flagship Vivo X500

Ante la proximidad de su presentación, ha surgido una noticia relevante en el mundo tecnológico. Según ixbt.com, a una semana de su lanzamiento oficial, se filtró una foto en funcionamiento y los parámetros técnicos clave del smartphone flagship Vivo X500. Esta información fue compartida por el reconocido insider Panda is Bald, revelando las capacidades del futuro dispositivo. Así lo informa Ixbt.com informa .

Una de las novedades más importantes de esta filtración es el procesador, el corazón del smartphone. El dispositivo funcionará con la nueva plataforma MediaTek Dimensity 9600M, aún no presentada oficialmente. Los expertos suponen que este procesador está destinado a algunos modelos flagship de 2026 y podría ser una versión renombrada del chip Dimensity 9500.

Rendimiento y capacidades de memoria

La imagen del Vivo X500 muestra una impresionante capacidad de memoria. El smartphone está equipado con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno. Para satisfacer las demandas de los usuarios modernos, también se contempla la posibilidad de ampliar la memoria RAM de forma virtual hasta 24 GB.

El sistema de cámaras del dispositivo también merece especial atención y se espera que deleite a los entusiastas de la fotografía móvil. Según los datos, el nuevo flagship contará con un módulo gran angular Sony Lytia 828 de 50 megapíxeles con un formato óptico de 1/1,28 pulgadas. A modo de comparación, el mismo módulo se utilizó en el modelo Vivo X300 Pro.

Óptica y capacidad de batería

Para enriquecer las capacidades ópticas, se ha colaborado con Zeiss. Como resultado, la cámara está equipada con un sistema de estabilización avanzado con certificación CIPA 5.5. El teleobjetivo utiliza el sensor Sony Lytia 610, al igual que el Vivo X500 Pro. Asimismo, la versión base podría admitir un teleconvertidor externo para ampliar las capacidades de zoom óptico. El procesamiento de imágenes estará a cargo del procesador dedicado Vivo Blueprint V3+.

Otra gran ventaja del smartphone es su batería. Las filtraciones confirman que el dispositivo contará con una batería de alta capacidad de 7500 mAh. Cabe recordar que el insider Panda is Bald, quien difundió estas filtraciones, fue el primero en informar correctamente la fecha de presentación del Mate 50 y los colores exactos de los modelos Xiaomi 13 y Xiaomi 14.

VivoVivo X500MediaTekSonyZeiss
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La NASA introduce un nuevo estatus para los astronautasLa NASA introduce un nuevo estatus para los astronautasHoy, 21:26La sonda espacial Hayabusa2 midió la distancia a un asteroide mediante láserLa sonda espacial Hayabusa2 midió la distancia a un asteroide mediante láserHoy, 19:24Se esperan nuevos cambios en el diseño del flagship Xiaomi 18 ProSe esperan nuevos cambios en el diseño del flagship Xiaomi 18 ProHoy, 18:55El flagship iQOO 16 recibirá una pantalla Samsung de nueva generación y una batería masivaEl flagship iQOO 16 recibirá una pantalla Samsung de nueva generación y una batería masivaHoy, 17:53HP presenta el OmniBook 3 17, un portátil de gran formato y asequibleHP presenta el OmniBook 3 17, un portátil de gran formato y asequibleHoy, 17:23SpaceX instala la nave Starship en la torre Mechazilla para sus próximas pruebasSpaceX instala la nave Starship en la torre Mechazilla para sus próximas pruebasHoy, 15:53
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Un cuerpo celeste de un metro de diámetro cayó sobre el océano Índico
Un cuerpo celeste de un metro de diámetro cayó sobre el océano Índico
La inteligencia artificial escapa al control humano: ¡Los científicos dan la voz de alarma!
La inteligencia artificial escapa al control humano: ¡Los científicos dan la voz de alarma!