En el marco de la 4ª jornada de la Premier League, el choque central que los aficionados al fútbol de todo el mundo esperaban con ansias —el candente derbi de Manchester disputado en el estadio «Old Trafford»— estuvo lleno de eventos dramáticos inesperados. A pesar de que Phil Foden fue expulsado con tarjeta roja en el minuto 23, el «Manchester City» dirigido por Enzo Maresca, jugando con un hombre menos, logró vencer a su eterno rival, el «Manchester United», por 1-0. El único y decisivo gol de la victoria para los «Citizens» fue obra de la estrella principal del equipo, el imparable delantero noruego Erling Haaland.

Para los millones de aficionados al fútbol de Uzbekistán, es importante destacar que el defensa de nuestra selección nacional, Abdukodir Khusanov, vivió este derbi de infarto desde el banquillo de los visitantes. Tras cuatro jornadas, con un pleno de 12 puntos y compartiendo el liderato con el Arsenal, el City ha demostrado una vez más quién es el verdadero dueño de Manchester; mientras tanto, el MU, con 4 puntos, ha caído hasta la 13ª posición de la tabla. ¿Cómo lograron los pupilos de Maresca defender la victoria durante más de una hora con 10 hombres, cómo se gestó el gol de Haaland en el minuto 60 y por qué el United sucumbió en casa teniendo superioridad numérica?

La tarjeta roja en «Old Trafford» y el golpe decisivo de Haaland

El desarrollo del derbi y sus momentos de máxima tensión:

El shock del minuto 23: La expulsión de Phil Foden por una falta obligó a los visitantes a luchar con 10 hombres durante casi todo el encuentro;

El castigo clásico de Haaland: A pesar de la superioridad numérica de los locales, en el minuto 60 el goleador noruego Erling Haaland no desaprovechó su oportunidad y marcó el único gol que decidió el destino del partido;

Donnarumma y el muro defensivo: La línea defensiva formada por Gianluigi Donnarumma, Rúben Dias, Joško Gvardiol y Marc Guéhi neutralizó sin errores los ataques constantes de los «Red Devils»;

Un final tenso y lleno de tarjetas amarillas: Después del minuto 80, los nervios estuvieron a flor de piel: Joško Gvardiol, Harry Maguire y Enzo Fernández fueron amonestados por el árbitro.

Khusanov en el banquillo, el City demuestra voluntad táctica

Enzo Maresca reorganizó con maestría al equipo en inferioridad:

Abdukodir Khusanov en la convocatoria: El defensa de la selección nacional de Uzbekistán ocupó un lugar en el banquillo del City en este clásico, ya que el cuerpo técnico confió en su pareja de centrales titular;

Rotaciones en la segunda parte: Iliman Ndiaye entró por Rayan Cherki para potenciar los contraataques, y en los últimos minutos, Nico O'Reilly sustituyó a Enzo Fernández para fortalecer el medio campo;

Debilidad en el ataque del MU: Aunque Rúben Amorim y su cuerpo técnico dieron entrada a Benjamin Šeško y Joshua Zirkzee, el trío formado por Mbeumo, Cunha y Rashford no pudo superar a un rival que se defendió con 10 hombres.

Panorama en la tabla: 12 puntos y co-liderato con el Arsenal

Esta victoria demostró la fuerza de los «Citizens» en la carrera por el título:

El City en la cima: Con 4 victorias en 4 partidos, el Manchester City suma 12 puntos y comparte la cima de la Premier League con el Arsenal de Londres;

«Manchester United» en crisis: Los «Red Devils», que desperdiciaron una oportunidad clara en su propio estadio, han caído al puesto 13 de la tabla con solo 4 puntos tras 4 jornadas;

Victoria de carácter: Estos 3 puntos obtenidos fuera de casa en inferioridad numérica demuestran una vez más la perfección de los «Citizens», no solo en ataque, sino también en disciplina táctica y fortaleza mental.

Esta victoria registrada en «Old Trafford» tras la expulsión de Phil Foden será uno de los partidos más impresionantes y valientes del Manchester City esta temporada.

En tu opinión, ¿el hecho de que el Manchester City haya derrotado al Manchester United en su propia casa jugando con 10 hombres demuestra la gran diferencia de nivel entre ambos equipos? ¿Está Abdukodir Khusanov listo para ser titular en el City en las próximas jornadas? ¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte este análisis del derbi de la Premier League con todos los aficionados al fútbol y tus seres queridos!