La NASA introduce un nuevo estatus para los astronautas

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) de EE. UU. ha introducido un estatus completamente nuevo para la tripulación principal de la misión Artemis II: el de "astronauta emérito". Según ixbt.com, los miembros de la tripulación que completaron con éxito el vuelo alrededor de la Luna ahora pueden finalizar su servicio activo en la agencia y continuar sus actividades como asesores e instructores. Así lo informa el sitio Ixbt.com.

Esta nueva iniciativa se considera un paso importante para preservar la valiosa experiencia adquirida en la conquista lunar y transmitirla a las futuras generaciones de astronautas. Anteriormente, cuando los astronautas pasaban al sector privado o regresaban al servicio militar, cortaban por completo sus vínculos con la agencia, mientras que aquellos sin oportunidades de vuelo eran relegados a puestos administrativos.

Ventajas del nuevo estatus

El comandante de la misión Artemis II, Reid Wiseman, y su equipo, gracias a este estatus presentado tras una pausa de 5 meses, tienen ahora el derecho de ejercer actividades profesionales externas mientras siguen asesorando a la NASA. Por ejemplo, el astronauta Victor Glover, aunque ha asumido un cargo directivo en la Universidad Politécnica de California, continuará brindando servicios de consultoría gratuitos a los expertos de la NASA sobre la nave Orion.

Según los expertos, este enfoque permite a las agencias espaciales retener su capital humano. Wiseman y Glover podrán renovar su estatus de asesores cada año y participar directamente en el proceso de preparación de las futuras tripulaciones.

Fin de la misión y perspectivas

Victor Glover ha señalado que la misión Artemis II se considera oficialmente terminada para él. El vuelo lunar de 10 días, junto con todos los análisis posteriores, exámenes médicos y otros procedimientos obligatorios, han concluido.

No obstante, los astronautas seguirán ayudando en el análisis profundo de los datos, imágenes y resultados de investigación obtenidos. Esta experiencia acumulada será de gran utilidad para la preparación de las misiones Artemis III y Artemis IV.

Cabe recordar que el siguiente paso importante del programa es la misión Artemis III. Actualmente, el lanzamiento de esta nave espacial está previsto para no antes de mediados de 2027, y los expertos se están preparando activamente para ello.