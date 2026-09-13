Paloma transportadora de drogas: la policía tailandesa captura a un «mensajero» inusual

Durante una operación contra el tráfico de drogas en Tailandia, la policía se encontró con un «mensajero» inusual. Las fuerzas del orden descubrieron una paloma que tenía un compartimento oculto en su cuerpo.

¿Con qué propósito se utilizaba al ave?

Se informó que el compartimento oculto en el cuerpo de la paloma se utilizaba para transportar sustancias estupefacientes. La capacidad del ave para recorrer largas distancias y regresar a su nido permitió su uso para el transporte ilegal de mercancías.

El uso de una paloma en lugar de un mensajero postal convencional hizo que el caso fuera aún más inusual. El dueño del ave fue detenido durante la operación, tras lo cual la paloma fue puesta en libertad.