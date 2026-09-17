Kylian Mbappé responde a las críticas sobre la situación en Ceuta

El delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, ha aclarado la controversia surgida tras ocultar el mensaje de una camiseta destinada a apoyar a la ciudad de Ceuta antes del partido contra el Elche. Según informa el diario AS, el hecho de que el delantero francés, junto a sus compañeros Vinicius Junior e Ibrahima Konaté, cubriera parcialmente la inscripción en dicha prenda durante el protocolo previo al partido provocó duras críticas por parte de los medios y la opinión pública española. Así lo informa Goal.com .

Antes del encuentro entre el Elche y el Real Madrid en La Liga, los representantes de ambos equipos acordaron vestir camisetas con el lema «Todos somos Ceuta», una iniciativa de un grupo empresarial para visibilizar la situación humanitaria en la ciudad autónoma tras la crisis migratoria procedente de Marruecos en julio. Sin embargo, la acción de los jugadores generó una fuerte reacción social.

La explicación del jugador

En una entrevista concedida a la prensa el miércoles, Kylian Mbappé comentó lo sucedido, subrayando que la decisión fue acordada a nivel de clubes y que los jugadores estaban obligados a cumplirla., declaró el futbolista.

El delantero, hijo de padres que emigraron de Argelia y Camerún a Francia, expresó su solidaridad con los habitantes de Ceuta diciendo: «Antes de ser deportista soy un ser humano y estoy en total solidaridad con todas las víctimas de Ceuta».

Asimismo, Kylian Mbappé añadió que quería mostrar su apoyo a quienes han fallecido en el proceso migratorio y a todos los que atraviesan condiciones difíciles. Según explicó, fue una situación muy compleja, ya que algunos podrían haber interpretado el gesto como una acción en contra de los habitantes de Ceuta, cuando su intención era totalmente distinta.

El impacto global del conflicto

El jugador hizo un llamamiento a resolver el conflicto por vías pacíficas, destacando que no desea poner un sufrimiento por encima de otro. Manifestó su profunda tristeza por el dolor humano en el mundo y afirmó que su objetivo era enviar un mensaje de paz y positividad a todos.

Estas complejidades políticas también afectaron a otros partidos del campeonato español. En particular, el centrocampista del Real Betis, Abde Ezzalzouli, de origen marroquí y afincado en España desde niño, fue criticado por aficionados de su país natal tras participar en un acto similar antes del partido contra el Villarreal. El jugador afirmó en sus redes sociales que la camiseta no tenía ningún trasfondo político y que no suponía una falta de respeto hacia los marroquíes, asegurando firmemente que no pediría disculpas.