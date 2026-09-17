Sorteo de los octavos de final de la League Cup: ¡Un choque digno de una final!

La fiebre de la copa alcanza su punto máximo en el fútbol inglés. Tras la conclusión de la tercera ronda de la League Cup (Carabao Cup), llena de emociones y sorpresas, se ha realizado oficialmente el sorteo de los octavos de final. El resultado ofrece a los aficionados un verdadero superduelo: en el partido central de esta fase, dos gigantes, Liverpool y Chelsea, se enfrentarán prematuramente. En la ronda anterior, en Old Trafford, Manchester Unitedfue eliminado por Brighton tras una remontada espectacular, y Brighton se enfrentará ahora al ganador del duelo entre el vigente campeón, Manchester City, y Norwich en los octavos de final.

Otro aspirante londinense, el Arsenal, tuvo más suerte en el sorteo: los Gunners visitarán al modesto Fleetwood Town. Además, los enfrentamientos entre Everton y Newcastle, así como entre Bournemouth y Aston Villa, prometen encender la competición. Cabe recordar que el vigente campeón es el Manchester City, dirigido por Pep Guardiola, que derrotó al Arsenal por 2-0 en la final de la temporada pasada.

¿Quién de los dueños de Anfield o Stamford Bridge saldrá victorioso de este duelo sangriento para llegar a cuartos de final? ¿Podrá Brighton preparar otra sorpresa contra el otro gigante de Manchester y quiénes son los principales favoritos al título?

Octavos de final de la League Cup: Lista de los 8 enfrentamientos

Estas son las confrontaciones resultantes del sorteo de octavos de final:

Liverpool — Chelsea: El choque más aterrador de esta fase; el ganador se convertirá automáticamente en el gran favorito para ganar la copa;

Manchester City / Norwich — Brighton: Las tenaces «gaviotas», que eliminaron al MU, se preparan ahora para enfrentarse al campeón vigente;

Fleetwood Town — Arsenal: Los hombres de Mikel Arteta tendrán la oportunidad de rotar su plantilla ante un club de división inferior;

Everton — Newcastle: Un duelo central entre dos equipos de la Premier League física y tácticamente implacables;

Bournemouth — Aston Villa: Los pupilos de Unai Emery tendrán que sudar para continuar su camino en la copa durante este difícil desplazamiento;

Sunderland — Brentford: Un duelo intenso y abierto entre un equipo de Championship y uno de la Premier League;

Fulham — Crystal Palace: Un derbi londinense muy esperado entre dos clubes de la capital;

Bradford — Peterborough: Dos clubes modestos, autores de sorpresas en la competición, se enfrentarán por un puesto en los cuartos de final.

Análisis del choque: La batalla entre Liverpool y Chelsea por un solo boleto

Puntos clave sobre el clímax de los octavos de final:

Clásico inglés: Acostumbrados a cruzarse en finales de copas nacionales con dramáticas tandas de penaltis, estos dos gigantes deberán despedirse prematuramente en octavos de final;

Rotación de entrenadores: Siendo la Champions League y la Premier League las prioridades absolutas, la gestión de los suplentes por parte de los técnicos será determinante;

El plan de venganza del Chelsea: Tras las dolorosas derrotas pasadas, se espera que los londinenses muestren una agresividad máxima para eliminar a los de Merseyside.

El campeón vigente, City, y la intriga de la competición

Contexto histórico y perspectivas del torneo:

La defensa del Manchester City: Ganadores tras vencer al Arsenal 2-0 el año pasado, los Citizens buscan retener su trofeo;

La puerta de las sorpresas está abierta: La eliminación temprana delManchester Unitedha aumentado las posibilidades de los clubes outsiders de soñar con un recorrido hasta Wembley;

Formato rápido: En caso de empate, la decisión se tomará directamente en la tanda de penaltis, aumentando la probabilidad de resultados inesperados.

Este sorteo de la League Cup promete a los aficionados al fútbol noches otoñales intensas, dramáticas y ricas en goles.

¿Quién crees que tiene más posibilidades de pasar entre Liverpool y Chelsea, y podrá Brighton derrotar al Manchester City? ¿Retendrá el campeón vigente su corona? ¡Comparte tus pronósticos en los comentarios y difunde esta información a todos los fans de la Premier League!