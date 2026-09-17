«Un equipo que no sabe defender»: Capello sobre la humillante derrota del Milan

La tormenta de críticas en torno al Milan se intensificó tras encajar su primera derrota dolorosa de la temporada, cayendo 0-2 en casa, en el legendario San Siro, ante el club portugués Benfica en la 1ª jornada de la Europa League. El juego débil y desorganizado mostrado por los «Rossoneri» no solo enfureció a los aficionados, sino que también provocó duras valoraciones de leyendas del fútbol mundial. El famoso experto italiano, el exentrenador Fabio Capello, quien ganó una serie de trofeos históricos con el Milan, analizó despiadadamente la situación actual del equipo, destrozándolo por completo.

Capello cuestionó la gestión del equipo y la filosofía del entrenador, exponiendo la hipocresía del sistema: «Amorim habla de presión y de recuperar el balón en campo contrario. El rival fue agresivo, pero hoy no vimos ese juego en el Milan. Este equipo no mostró nada nuevo, tienen serios problemas en defensa. ¡El Milan no pudo clasificarse para la Champions League porque el equipo simplemente no sabe defender!» declaró el exentrenador.

Entonces, ¿qué causó exactamente una reacción tan furiosa de Fabio Capello, está el desequilibrio en la defensa del Milan arrastrando al club a un nuevo torbellino de crisis, y qué medidas drásticas puede tomar la directiva tras este fracaso en la Europa League?

«Un equipo que no sabe defender»: La confesión tajante de Capello

Las brutales evaluaciones del entrenador italiano a la prensa oficial:

«Presión sobre el papel»: Capello declaró que la idea de presión alta y recuperación de balón en campo contrario, propia de la filosofía de Amorim, no funcionó en absoluto contra el Benfica, y que los locales se rindieron ante la agresividad del rival;

Desastre defensivo: El experto vinculó directamente la ausencia del Milan en la Champions League con una falta total de cultura defensiva;

Debilidad en los contraataques: Se destacó especialmente que cada vez que el Benfica lanzaba un ataque rápido, la línea defensiva y el mediocentro del Milan quedaban totalmente desorganizados;

Falta de equilibrio: Fabio Capello señaló que, en lugar de mostrar nuevos cambios tácticos, el equipo sigue atrapado en problemas antiguos y complejos en el campo.

«Ducha fría» en San Siro: Derrota 0-2 en la Europa League

Cómo ocurrió el primer golpe de la temporada para el Milan:

Los goles de Lukebakio y Kaminski: Los disparos precisos de Dodi Lukebakio en el minuto 16 y de Jakub Kaminski en el minuto 53 dejaron al gigante italiano «noqueado» en su propio estadio;

Estrellas ineficaces: La entrada en la segunda parte de jugadores como Pulisic, Saelemaekers y Adrien Rabiot no ayudó a romper la sólida fortaleza del rival;

Descontento de los aficionados: El equipo, incapaz de marcar en casa y cometiendo errores graves en defensa, fue despedido con silbidos desde las gradas.

Crisis del Milan: ¿Tenía razón Capello?

Las conclusiones de los analistas deportivos sobre el futuro de los «Rossoneri»:

Desequilibrio táctico: El equipo deja enormes espacios atrás cuando intenta avanzar, lo cual es un regalo para cualquier equipo europeo experimentado;

Depresión mental: La primera derrota oficial de la temporada podría afectar el ambiente interno del equipo y la confianza de los jugadores en sus propias fuerzas;

Exigencia para la siguiente fase: Para detener la racha de pérdida de puntos en el grupo de la Europa League, el cuerpo técnico está obligado a revisar el centro de la defensa.

Esta crítica dura e imparcial de Fabio Capello ha sido una seria advertencia para el Milan: si el equipo no restablece rápidamente el equilibrio defensivo, la temporada actual podría quedar en la historia como otro año fallido para el club.

En su opinión, ¿las palabras de Fabio Capello de que «el Milan no sabe defender y no merecía estar en la Champions League» son 100% ciertas o está exagerando la situación? ¿Son los «Rossoneri» capaces de clasificarse para los playoffs de la Europa League y luchar por el título esta temporada? ¡Deje sus opiniones analíticas en los comentarios y comparta este análisis de la crítica candente sobre el Milan con todos los aficionados al fútbol y seguidores del club!