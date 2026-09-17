Choque central en el «Bobur Arena»: arranca la 22ª jornada de la Superliga de Uzbekistán

·3·Deportes
Choque central en el «Bobur Arena»: arranca la 22ª jornada de la Superliga de Uzbekistán

El campeonato nacional de Uzbekistán, la Superliga, entra en su fase otoñal más decisiva e intensa. Hoy, 17 de septiembre, comienza oficialmente la 22ª jornada con 8 enfrentamientos feroces. Esta jornada es crucial no solo para el título y los puestos europeos, sino también para el destino de los equipos que luchan por la permanencia. El telón se abre hoy en Namangan: uno de los clubes más fuertes del valle, Navbahor, recibe en su campo al ofensivo y tenaz Dinamo.

El punto culminante de la jornada llegará el domingo 20 de septiembre: el club de Andijon ofrecerá una verdadera batalla en el «Bobur Arena» contra Nasaf, que regresa de su viaje en la ACL, mientras que en Taskent, el Lokomotiv se enfrentará al Neftchi por puntos vitales. Los partidos de Pakhtakor, Bunyodkor y AGMK también añaden intriga a esta jornada.

¿Podrá el Navbahor sorprender al club de Samarcanda en Namangan? ¿Logrará el Nasaf recuperarse en Andijon tras su difícil viaje a Bahréin? ¿Qué grandes cambios traerá la 22ª jornada en la tabla de posiciones?

«Partido inaugural en Namangan»: el primer acto de la 22ª jornada

El evento principal que esperan los aficionados el 17 de septiembre:

  • 18:00. Navbahor — Dinamo: Un partido que se disputará en el estadio «Markaziy» de Namangan, siempre lleno; los locales buscarán la victoria para escalar posiciones, mientras que la táctica de los visitantes de Samarcanda, capaces de sorprender a cualquier grande, promete un encuentro espectacular.

  • Duelo de entrenadores: El juego de ambos equipos, basado en una defensa organizada y ataques rápidos por las bandas, garantiza una presión intensa y una lucha sin cuartel desde los primeros minutos.

Calendario completo y horarios de la 22ª jornada

El programa completo de 5 días de la Superliga:

  • 17 de septiembre (jueves):

    18:00. Navbahor — Dinamo

  • 19 de septiembre (sábado):

    18:00. Mash'al — Pakhtakor

    20:15. Bunyodkor — Buxoro

  • 20 de septiembre (domingo — el día más caliente):

    17:15. Andijon — Nasaf

    18:00. Surkhon — Kokand-1912

    19:00. Sogdiana — AGMK

    19:30. Lokomotiv — Neftchi

  • 21 de septiembre (lunes):

    20:15. Khorezm — Qizilqum

Las principales intrigas de la 22ª jornada: los choques en el «Bobur Arena» y en la capital

Análisis de expertossobre esta jornada:

  • Andijon — Nasaf (20 de septiembre): El choque central de la jornada; los pupilos de Ruziqul Berdiyev deberán resistir la presión agresiva y las tribunas llenas de Andijon tras su difícil regreso de Bahréin en la ACL-2;

  • Lokomotiv — Neftchi (20 de septiembre): Este enfrentamiento en Taskent ofrece tres puntos decisivos para consolidar la posición en la tabla para ambos equipos;

  • Los viajes de Pakhtakor y AGMK: Para los «Leones» que visitan al Mash'al en Muborak y los de Olmaliq frente al Sogdiana en Jizzakh, perder puntos podría costar caro en la carrera por el título.

La 22ª jornada de la Superliga promete resultados dramáticos e intensos, brindando verdaderas emociones a los apasionados de nuestro fútbol nacional.

¿Quién crees que ganará el duelo Navbahor — Dinamo hoy en Namangan? ¿Podrá el Nasaf llevarse los 3 puntos de Andijon el 20 de septiembre o darán la sorpresa los locales? ¡Deja tus pronósticos y comentarios, y comparte este análisis de la 22ª jornada con todos los aficionados al fútbol!

NavbahorDinamoAndijonSuperligaFútbol
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Thomas Tuchel califica la derrota ante Argentina como una torturaThomas Tuchel califica la derrota ante Argentina como una torturaHoy, 12:39Beckham nombra a Messi como el principal candidato al 9º Balón de OroBeckham nombra a Messi como el principal candidato al 9º Balón de OroHoy, 11:49¿Está Flick enfadado? ¿A quién criticó el entrenador tras el thriller de 9 goles?¿Está Flick enfadado? ¿A quién criticó el entrenador tras el thriller de 9 goles?Hoy, 11:46Choques aterradores en la Copa de Uzbekistán: ¿continuará la sensación en cuartos de final?Choques aterradores en la Copa de Uzbekistán: ¿continuará la sensación en cuartos de final?Hoy, 11:42Lionel Messi marca su gol del jubileo con el Inter MiamiLionel Messi marca su gol del jubileo con el Inter MiamiHoy, 11:30«¡Contrato de UFC!»: ¡Dana White seleccionó a 4 peleadores!«¡Contrato de UFC!»: ¡Dana White seleccionó a 4 peleadores!Hoy, 09:20
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?
Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?
«¡Denme un oponente más fuerte!»: Michael Page tras su pelea contra Nursulton Ruziboev
«¡Denme un oponente más fuerte!»: Michael Page tras su pelea contra Nursulton Ruziboev
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita