«Manchester City», ex estrella del Inter y de la selección nacional de Italia, y uno de los delanteros más brillantes y rebeldes del fútbol mundial, Mario Balotelli, ha revelado verdades sensacionales pero amargas sobre la profunda crisis sistémica que atraviesa el fútbol moderno y, en particular, la «Squadra Azzurra». En una entrevista exclusiva con el prestigioso diario «The Guardian», el delantero de 34 años subrayó que el problema no debe buscarse en tácticas complejas o en el nivel de los entrenadores, sino en los cambios radicales en la sociedad y en la vida de los jóvenes.

Según Balotelli, la razón principal por la que en Italia ya no surgen grandes generaciones de futbolistas como antes es la desaparición total del fútbol callejero, los teléfonos inteligentes, los videojuegos y la educación permisiva de los padres. Recordando su infancia, la estrella contó que no regresaba a casa hasta que oscurecía y que se curtía luchando contra chicos mayores, admitiendo con amargura que los niños de hoy se creen Ronaldinho en el mundo virtual, pero son incapaces de hacer nada en el campo real.

¿Por qué Balotelli criticó tan duramente a toda una generación, cómo afecta la desaparición del deporte callejero al futuro de las selecciones nacionales y qué lecciones pueden extraerse de las palabras de esta estrella, que actualmente juega en los Emiratos Árabes Unidos, para la formación del fútbol uzbeko?

«Las calles y los parques están vacíos»: La dolorosa y sincera confesión de Balotelli

Los puntos principales de Mario Balotelli sobre los jóvenes de hoy y el entorno futbolístico:

«Mi madre me llamaba con enfado»: El delantero recordó que de niño jugaba al fútbol en la calle durante horas hasta que oscurecía tanto que no se veía el balón, y que esa práctica incesante fue la que forjó su habilidad;

Campos vacíos: El hecho de que los parques y campos callejeros en Brescia y otras ciudades italianas estén desiertos, y que los jóvenes que juegan al fútbol allí sean casi invisibles, se mostró como una gran tragedia;

La prisión de los gadgets y la PlayStation: Los teléfonos inteligentes, las computadoras y las consolas de juegos han desconectado a los niños de la acción real y la competencia auténtica;

«Una vez cada tres días durante dos horas»: Balotelli criticó la actitud permisiva de los padres, señalando que un niño de siete años que solo patea el balón dos veces por semana nunca llegará a ser una gran estrella.

«¡Repetíamos las fintas de Ronaldo en el polvo!»: La diferencia entre la pantalla y la vida real

La comparación del delantero entre los jóvenes virtuales de hoy y la generación anterior:

Imaginación y realidad: «Los niños de hoy ven videos en el teléfono y se imaginan que son Ronaldinho. Nosotros, en el patio, en las calles polvorientas, luchábamos contra los mayores y repetíamos las fintas de Ronaldo. ¡Es algo totalmente distinto!»;

Forjarse en la lucha: Se destacó que los talentos no nacen de la teoría en el aula, sino de la competencia sin cuartel y los choques físicos en las calles;

La pérdida de responsabilidad: La fama fácil en el mundo virtual está apagando la voluntad de los jóvenes para soportar dificultades y sudar en los entrenamientos.

La carrera de la estrella rebelde: de Italia al campeonato de los EAU

La trayectoria profesional del delantero de 34 años:

Una nueva página en los EAU: Tras superar numerosas crisis en su carrera debido a su carácter difícil e intransigente, Balotelli juega con éxito desde enero de este año en el club Al-Ittifaq de los Emiratos Árabes Unidos;

Historia en clubes de élite: Defendió los colores de los clubes más poderosos de Europa: Inter, Manchester City, Milan, Liverpool, además de Niza, Marsella, Brescia, Monza y Genoa;

Símbolo de la selección italiana: Su doblete contra Alemania en la semifinal de la Eurocopa 2012 y su histórica celebración mostrando los músculos lo convirtieron en parte del folclore del fútbol mundial.

Esta apasionada declaración de Mario Balotelli ha demostrado una vez más que, no solo en Italia sino en todo el mundo, incluido Uzbekistán es vital devolver a la joven generación, adicta a los gadgets, al deporte real y al fútbol de barrio y callejero.

¿Está usted 100% de acuerdo con las opiniones de Mario Balotelli: el verdadero talento futbolístico nace solo de la lucha libre en la calle y el patio, o las modernas y costosas academias son superiores? ¿La adicción de los jóvenes actuales a los teléfonos y computadoras amenaza también el futuro del fútbol uzbeko? ¡Deje sus reflexiones analíticas en los comentarios y comparta este análisis de la crítica de la estrella mundial con todos los padres, entrenadores y aficionados al fútbol!