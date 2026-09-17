El número de usuarios activos de ColorOS supera los 770 millones

El número de usuarios activos del sistema operativo ColorOS en todo el mundo ha alcanzado la cifra de 770 millones, y este software cubre actualmente más de 90 países y regiones del planeta. Así lo informó Tan Kay, presidente del departamento de desarrollo de software de Oppo, durante una presentación, según reporta ixbt.com. Esto es reportado por ixbt.com .

ColorOS, el sistema operativo oficial de Oppo, está basado en Android y su primera versión fue presentada en 2013. En aquel entonces, ofrecía a los usuarios un diseño brillante y la posibilidad de control mediante gestos. Un punto de inflexión importante en la historia del sistema ocurrió en 2020 con el lanzamiento de ColorOS 11, donde Oppo sincronizó sus versiones con las de Android, enfocándose en una personalización profunda de la interfaz.

Qué capacidades ofrece el nuevo ColorOS 17

Según ixbt.com, los dispositivos de las marcas Oppo, OnePlus y Realme comenzarán a recibir pronto la actualización de ColorOS 17. El nuevo sistema operativo garantiza una conectividad fluida entre dispositivos, un flujo de trabajo ininterrumpido y acceso directo a servicios para todo tipo de equipos, desde smartphones hasta gadgets inteligentes universales.

Además, Li Jie, presidente de OnePlus China, anunció que el primer dispositivo en funcionar bajo ColorOS 17 será el OnePlus 16. Esto demuestra que la colaboración dentro de este ecosistema continúa intensificándose.

Etapas de desarrollo del ecosistema

El año 2021 también fue crucial en la evolución del sistema, ya que fue cuando se fusionó el código fuente de ColorOS y del software OxygenOS de OnePlus. Este paso fue fundamental para crear funcionalidades más estables y similares para los usuarios de ambas marcas.

Hoy en día, contar con más de 770 millones de usuarios activos subraya la importancia de ColorOS en el mercado de dispositivos móviles. El lanzamiento de la nueva versión y la expansión de la cobertura de dispositivos ayudarán a mejorar aún más la experiencia del usuario.