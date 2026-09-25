Amirkhon Alikhojayev se enfrentará a un rival ruso en el torneo Mangu 5

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Amirkhon Alikhojayev se enfrentará a un rival ruso en el torneo Mangu 5

Se ha anunciado un nuevo combate antes del torneo Mangu 5 que se celebrará mañana en Taskent. El uzbeko el luchador de MMA Amirkhon Alikhojayev subirá al octágono contra el ruso Sharif Iskandarov en la competición.

El combate se organizará en la categoría de peso wélter. La participación de Alikhojayev en el torneo se confirmó poco antes del inicio del evento.

Estadísticas de Amirkhon Alikhojayev

Amirkhon Alikhojayev ha disputado 20 combates a lo largo de su carrera profesional. Ha logrado 13 victorias y ha sufrido 7 derrotas.

El uzbeko perdió por nocaut ante el ruso Magomed Saliev en su último enfrentamiento.

Sharif Iskandarov, por su parte, ha disputado 5 combates hasta la fecha, registrando 4 victorias y 1 derrota.

Amirkhon Alikhojayev se enfrentará a un rival ruso en el torneo Mangu 5

El enfrentamiento entre estos dos luchadores será el centro de atención de los aficionados mañana en el torneo Mangu 5 en Taskent.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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