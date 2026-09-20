El extremo del FC Barcelona, Raphinha, sigue deslumbrando al mundo del fútbol en la temporada 2026/2027, registrando los números más prolíficos de su carrera. En la 7ª jornada de La Liga, en un duro encuentro contra el Sevilla FC en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán (3-1), el atacante brasileño de 29 años anotó un triplete fenomenal, elevando su total de goles y asistencias esta temporada a la increíble cifra de 17.

Contando todas las competiciones, Raphinha se ha convertido en el delantero más peligroso de Europa con 14 goles y 3 asistencias en solo 8 partidos. Pero lo más sorprendente y polémico es que, a pesar de esta explosión de talento, el prestigioso medio France Football publicó el martes 22 de septiembre la lista de los 30 nominados al Balón de Oro, donde el FC Barcelona está representado por Pau Cubarsí, Rodri y Lamine Yamal.

¿Cuál es el secreto de la imparable eficacia de Raphinha en el sistema de Hansi Flick, por qué los expertos debaten sobre su lugar en la lista del Balón de Oro y qué títulos traerá este inicio récord al Barça a final de año?

«8 partidos y 14 goles»: Las increíbles estadísticas de Raphinha en la temporada 2026/2027

Crónica de la fenomenal productividad del extremo brasileño en el campo:

Triplete en el Pizjuán: En el partido fuera de casa contra el Sevilla, Raphinha marcó tres veces, asegurando por sí solo la victoria por 3-1 de su equipo;

Liderazgo absoluto en La Liga: En 7 jornadas del campeonato español, registró 12 goles y 3 asistencias, sumando 15 puntos en el sistema «gol+pase»;

Doblete en la Champions League: También anotó dos goles en la goleada 5-1 contra el Feyenoord en la 1ª jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League;

Productividad total: 14 goles y 3 asistencias en 8 partidos oficiales, un promedio de más de dos acciones decisivas por encuentro.

Estadísticas de la temporada de Raphinha y candidatos al Balón de Oro

Indicadores clave y hechos oficiales del inicio de la temporada 2026/2027:

Indicadores y torneos Partidos jugados Goles anotados Asistencias Acciones decisivas (Gol+Pase) La Liga española 7 12 3 15 UEFA Champions League 1 (Feyenoord 5:1) 2 0 2 Total (temporada 2026/2027) 8 partidos 14 goles 3 asistencias 17 acciones decisivas

Candidatos del FC Barcelona nominados por France Football (lista de 30): Pau Cubarsí, Rodri, Lamine Yamal.

Análisis táctico: Los expertos sobre el fenómeno Raphinha

Conclusiones principales de los comentaristas de fútbol europeo y analistas deportivos:

El sistema de bandas libres de Hansi Flick: El técnico alemán no limita a Raphinha a la banda, dándole libertad para entrar al centro como un delantero oculto, lo que supone un problema inesperado para las defensas rivales;

Liderazgo y sangre fría: La precisión de Raphinha en la finalización ha alcanzado su punto máximo, convirtiendo oportunidades mínimas en goles;

Una nueva ola en la carrera por el Balón de Oro: Si la nominación de Cubarsí, Rodri y Yamal demuestra la fuerza del proyecto del FC Barcelona, el estado actual de Raphinha demuestra que es uno de los principales candidatos a futuros premios;

Equilibrio colectivo: La creatividad de Yamal y Rodri en el centro crea condiciones ideales para que Raphinha aproveche los espacios libres.

Las 17 acciones decisivas de Raphinha en 8 partidos del FC Barcelonademuestran que el club aspira al título en todos los frentes esta temporada.

¿Crees que Raphinha podrá mantener este ritmo increíble durante toda la temporada y ganar la Bota de Oro europea? De entre el trío Cubarsí, Rodri y Yamal nominado por France Football, ¿quién crees que merece más el Balón de Oro? ¡Comparte tus análisis en los comentarios y difunde esta sensacional estadística del fútbol europeo a todos tus amigos aficionados al fútbol!