«Milagro de 4 minutos en Jizzakh»: ¡El AGMK remonta ante el Sogdiana!

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«Milagro de 4 minutos en Jizzakh»: ¡El AGMK remonta ante el Sogdiana!

Otro choque importante de la 22.ª jornada de la Superliga de Uzbekistán ofreció a los aficionados una remontada real y drama en los últimos minutos. En un partido intenso y disputado en Jizzakh, el Sogdiana recibió al AGMK de Olmaliq. El destino del encuentro, dominado durante mucho tiempo por los locales, cambió por completo en los últimos 7 minutos, terminando con una dramática y merecida victoria de los visitantes por 2-1. En el minuto 25, Filip Ivanovich había adelantado a los locales.

Ulugbek Bakaev sus jugadores lograron mantener este resultado mínimo durante casi 80 minutos, pero el equipo de Mirjalol Qosimov demostró un carácter ejemplar al final. En el minuto 83, Giorgi Papava empató, y 4 minutos después, en el 87, Nodir Abdurazzoqov anotó el gol de la victoria, otorgando tres puntos cruciales a los «mineros». Tras este éxito, el AGMK alcanza los 35 puntos y sube al 5.º puesto, mientras que el Sogdiana se queda con 28 puntos en la 10.ª posición.

¿Cómo dejó escapar la victoria el Sogdiana en los últimos instantes, qué impacto tuvo la cuádruple rotación de Mirjalol Qosimov al inicio de la segunda parte y cuánto ha mejorado el AGMK sus opciones en la lucha por los puestos de honor?

«El gol de Ivanovich y el recital de 4 minutos»: Crónica del partido en Jizzakh

Los momentos clave y puntos de inflexión del partido:

  • El primer golpe de Ivanovich: En el minuto 25, el legionario Filip Ivanovich castigó un hueco en la defensa rival para adelantar a los locales;

  • La larga resistencia del Sogdiana: Tras abrir el marcador, el equipo de Jizzakh se apoyó en una defensa organizada, neutralizando los ataques del AGMK durante mucho tiempo;

  • La decisión radical de Qosimov: Al inicio de la segunda parte, el cuerpo técnico del AGMK introdujo 4 jugadores de golpe (Karimov, Sentoku, Abdunabiyev y Sobirjonov) para intensificar la presión;

  • El punto de inflexión del minuto 83: Giorgi Papava se mostró activo en el área para empatar 1-1;

  • El golpe de gracia de Abdurazzoqov: Apenas 4 minutos después, en el minuto 87, Nodir Abdurazzoqov marcó el gol de la victoria para los visitantes, estableciendo el resultado final (1-2).

Superliga 22.ª jornada: Comparativa estadística Sogdiana — AGMK

Indicadores clave de los equipos y posición en la tabla:

Indicadores y criterios

Sogdiana (Local)

AGMK (Visitante)

Resultado final

1

2

Goleadores

F. Ivanovich 25'

G. Papava 83', N. Abdurazzoqov 87'

Puntos acumulados

28 puntos

35 puntos (Entró en el top 5)

Posición en la tabla

10.º puesto

Subió al 5.º puesto

Porteros titulares

Mitrovich

Abdunabiyev

Cambios tácticos

Sustituciones en los minutos 46, 65 y 71

Rotación de 4 jugadores al descanso y 2 en el minuto 74

Análisis futbolístico: Expertos Sobre la táctica de Mirjalol Qosimov

Conclusiones de expertos y comentaristas nacionales:

  • La profundidad de la plantilla del AGMK: Las fuerzas que entraron en la segunda parte aumentaron el ritmo y lograron agotar a la defensa rival;

  • Pérdida de concentración al final: Aunque el Sogdiana jugó con disciplina durante más de 80 minutos, errores defensivos al final provocaron dos goles en contra en 4 minutos;

  • La sangre fría de Papava y Abdurazzoqov: La capacidad de maximizar las ocasiones en momentos decisivos demuestra la alta calidad técnica de los jugadores de los «mineros»;

  • El salto en la tabla: Con esta victoria, el equipo de Olmaliq alcanza los 35 puntos y demuestra que sigue en la lucha por los puestos de honor y el podio.

Esta intensa confrontación en Jizzakh demostró una vez más el espíritu indomable del AGMK y la costumbre de los jugadores de Mirjalol Qosimov de luchar hasta el pitido final.

¿En su opinión, la derrota del Sogdiana se debió al cansancio defensivo o al papel clave de los suplentes del AGMK? ¿Podrá el AGMK, con 35 puntos, alcanzar el podio esta temporada? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este análisis con sus amigos aficionados al fútbol uzbeko!

SogdianaAGMKMirjalol QosimovNodir AbdurazzoqovSuperliga
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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