Inundaciones graves en Bangkok: los 50 distritos declarados zonas de desastre natural

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Inundaciones graves en Bangkok: los 50 distritos declarados zonas de desastre natural

En Bangkok, la capital de Tailandia, se han producido inundaciones a gran escala tras casi dos días de lluvias torrenciales. Muchas zonas de la ciudad y las carreteras principales han quedado bajo el agua, causando graves dificultades en el tráfico.

Entre el 24 y el 26 de septiembre, algunas zonas de Bangkok recibieron cerca de 300 milímetros de lluvia. Las fuertes precipitaciones provocaron un aumento repentino del nivel del agua en los canales de la ciudad, causando desbordamientos en las calles.

Por este motivo, los 50 distritos de Bangkok han sido declarados zonas afectadas por desastres naturales. Esta decisión permite a las autoridades estatales y locales organizar las labores de ayuda de forma rápida y coordinada.

El gobernador de Bangkok, Chadchart Sittipunt, ha recomendado a los residentes que permanezcan en sus casas tanto como sea posible y que no salgan a menos que sea necesario. A quienes viven cerca de los canales se les ha advertido que trasladen sus pertenencias a lugares más seguros y elevados.

Las autoridades también han establecido refugios temporales. Los funcionarios continúan monitoreando el nivel del agua y la situación.

Vehículos circulan por una calle inundada de la ciudad.
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Charos
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