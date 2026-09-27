La selección de Francia se prepara para el partido contra Bélgica

La selección nacional de Francia se prepara para su próximo encuentro contra Bélgica en Bruselas, en el marco de la UEFA Nations League. Se espera que el seleccionador Zinedine Zidane realice varios cambios en el once inicial antes del duelo. Esto brindará una oportunidad a otros jugadores de la plantilla para demostrar su valía. Así lo informa Goal.com informa .

Según la información publicada por L'Equipe, la delegación francesa llegó a Bruselas con una plantilla reducida de 22 jugadores. Esto se debe a la lesión del capitán Kylian Mbappé. El delantero marcó el gol de la victoria en el partido contra Turquía en Izmit, pero sufrió una lesión en la rodilla izquierda durante el encuentro y abandonó la concentración de la selección antes de tiempo.

El estado del terreno de juego provocó quejas

En el seno de la selección francesa, la calidad del césped del estadio de Kocaeli fue duramente criticada. Según el cuerpo médico y el cuerpo técnico, el mal estado del campo fue el factor principal que provocó que el capitán resbalara y se torciera la rodilla. Por este motivo, Kylian Mbappé, en lugar de viajar a Bélgica, regresó inmediatamente a la disciplina del Real Madrid.

El cuerpo médico del Real Madrid recibió al jugador y comenzó un proceso de recuperación rápida. Por su parte, Zinedine Zidane trabaja para cubrir la baja y reestructurar la línea de ataque. El entrenador decidió no convocar a ningún jugador adicional y expresó su confianza en los futbolistas disponibles.

Cambios en la plantilla y nuevas oportunidades

Ante la baja de Kylian Mbappé, los nuevos miembros del equipo, Andy Diouf y Lucas Da Cunha, tienen una buena oportunidad para debutar. Además, Zinedine Zidane presta especial atención al centrocampista del Real Madrid, Eduardo Camavinga. Aunque el técnico francés no lo ha dirigido en su club, valora mucho el potencial del jugador.

Durante el proceso de preparación en la base de Clairefontaine, los jugadores continuaron los entrenamientos con buen ánimo. En particular, Camavinga y otros jugadores jóvenes ayudaron a mantener un ambiente positivo en el grupo. El enfrentamiento entre Bélgica y Francia, que tendrá lugar el lunes por la noche en el estadio Rey Balduino, es de vital importancia para ambos equipos.