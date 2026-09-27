Lanzan un huevo al primer ministro húngaro en un mitin: el agresor admite que apuntó a su objetivo

El mitin del primer ministro húngaro Péter Magyar en la ciudad de Szolnok se vio interrumpido por un incidente inesperado. Mientras daba su discurso, un huevo fue lanzado al escenario desde el público. Tras el suceso, los guardaespaldas rodearon inmediatamente al primer ministro y la policía detuvo al hombre que lanzó el huevo.

Según medios locales, los guardaespaldas aparecieron detrás de Magyar en cuanto se lanzó el huevo. Su discurso fue interrumpido brevemente para implementar medidas de seguridad.

La policía detuvo al agresor tras el incidente. Él declaró que lamentaba que el huevo no hubiera alcanzado al primer ministro y admitió que lo había tomado como objetivo.

Tras el incidente, el primer ministro húngaro se dirigió a sus seguidores pidiéndoles que no se enfadaran con el hombre que lanzó el huevo. Magyar destacó que las personas que cometen tales actos se enfrentan a la desintegración de la comunidad política en la que creían y al incumplimiento de las promesas hechas anteriormente.

Asimismo, durante el mitin criticó a sus opositores políticos y expresó opiniones contundentes sobre ciertos políticos del parlamento.

Cabe destacar que este no es el primer incidente sonado relacionado con el primer ministro húngaro. Anteriormente, en un festival del vino en Szekszárd, un hombre le arrojó vino a la cara a Magyar mientras esperaba en la cola para comprar comida.