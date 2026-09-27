Lanzan un huevo al primer ministro húngaro en un mitin: el agresor admite que apuntó a su objetivo

·15·Mundo
Lanzan un huevo al primer ministro húngaro en un mitin: el agresor admite que apuntó a su objetivo

El mitin del primer ministro húngaro Péter Magyar en la ciudad de Szolnok se vio interrumpido por un incidente inesperado. Mientras daba su discurso, un huevo fue lanzado al escenario desde el público. Tras el suceso, los guardaespaldas rodearon inmediatamente al primer ministro y la policía detuvo al hombre que lanzó el huevo.

Según medios locales, los guardaespaldas aparecieron detrás de Magyar en cuanto se lanzó el huevo. Su discurso fue interrumpido brevemente para implementar medidas de seguridad.

La policía detuvo al agresor tras el incidente. Él declaró que lamentaba que el huevo no hubiera alcanzado al primer ministro y admitió que lo había tomado como objetivo.

Tras el incidente, el primer ministro húngaro se dirigió a sus seguidores pidiéndoles que no se enfadaran con el hombre que lanzó el huevo. Magyar destacó que las personas que cometen tales actos se enfrentan a la desintegración de la comunidad política en la que creían y al incumplimiento de las promesas hechas anteriormente.

Asimismo, durante el mitin criticó a sus opositores políticos y expresó opiniones contundentes sobre ciertos políticos del parlamento.

Cabe destacar que este no es el primer incidente sonado relacionado con el primer ministro húngaro. Anteriormente, en un festival del vino en Szekszárd, un hombre le arrojó vino a la cara a Magyar mientras esperaba en la cola para comprar comida.

Péter MagyarMitin de SzolnokPrimer ministro húngaroIncidente del huevoHungría
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Hungría vuelve a ser un obstáculo: ¿Está en riesgo la adhesión de Ucrania a la UE?Hungría vuelve a ser un obstáculo: ¿Está en riesgo la adhesión de Ucrania a la UE?18 julio 10:00Madre por tercera vez a los 60 años: óvulos congelados hace 15 años se convierten en un milagro inesperadoMadre por tercera vez a los 60 años: óvulos congelados hace 15 años se convierten en un milagro inesperado17 septiembre 15:21Hungría vuelve a bloquear las negociaciones sobre la adhesión de Ucrania a la UEHungría vuelve a bloquear las negociaciones sobre la adhesión de Ucrania a la UE29 julio 14:55Italia exige sanciones contra un ministro israelíItalia exige sanciones contra un ministro israelí23 mayo 11:34Kyiv bajo el ataque de decenas de misiles y cientos de drones (foto)Kyiv bajo el ataque de decenas de misiles y cientos de drones (foto)24 mayo 16:34¿Por qué el cuco pone sus huevos en los nidos de otras aves¿Por qué el cuco pone sus huevos en los nidos de otras aves1 agosto 17:58
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo