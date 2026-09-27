El primer comprador del iPhone 18 Pro Max en Camerún es recibido con honores: una ceremonia sorprendente en la tienda

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El primer comprador del iPhone 18 Pro Max en Camerún es recibido con honores: una ceremonia sorprendente en la tienda

En Camerún, el primer cliente en comprar el iPhone 18 Pro Max fue recibido con una verdadera celebración en la tienda. Se organizó una ceremonia especial para él, y tanto la elección del teléfono como el momento de abrir la caja provocaron los aplausos de los presentes.

Se crearon condiciones especiales para el comprador

El video viral muestra a los empleados de la tienda recibiendo solemnemente al primer comprador. Le ofrecieron una silla y colocaron frente a él varios iPhone 18 Pro Max de distintos colores.

Una vez que el comprador eligió el color de su preferencia, comenzó la siguiente parte de la ceremonia. Por lo general, comprar un teléfono nuevo es un proceso comercial sencillo. Sin embargo, en este caso en Camerún, la primera compra se convirtió en una pequeña fiesta. La recepción solemne y los aplausos del video podrían captar la atención de los usuarios en las redes sociales.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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