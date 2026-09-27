Ha finalizado la octava jornada de los Juegos Asiáticos, el mayor foro deportivo cuatrienal del continente organizado por Japón. La delegación deportiva nacional de Uzbekistán sigue luchando valientemente en cada disciplina, registrando resultados destacados en el medallero general. Al cierre del octavo día, nuestros compatriotas cuentan con 10 medallas de oro, 17 de plata y 11 de bronce, sumando un total de 38 medallas, lo que permite a nuestro equipo nacional mantener firmemente su orgulloso 4º puesto en la clasificación general.

El trío de cabeza de la competición está compuesto por los líderes tradicionales de Asia: China, Japón y Corea del Sur Uzbekistán, por su parte, supera a naciones poderosas como Kazajistán, Tailandia, Baréin e Irán, manteniendo un liderazgo absoluto en toda la región de Asia Central y la CEI.

«10 oros, 38 podios y el top 4»: 5 puntos clave del cierre de la 8ª jornada

Tabla de medallas de los Juegos Asiáticos e indicadores oficiales más importantes de los resultados de nuestros representantes:

Excelente 4º puesto en el ranking: La delegación uzbeka ocupa regularmente la 4ª posición entre más de 40 países del continente;

Un total de 38 medallas acumuladas: Nuestros compatriotas han ganado 10 medallas de oro, 17 de plata y 11 de bronce;

Liderazgo absoluto en Asia Central: El principal competidor, Kazajistán, sigue a nuestros representantes en el 5º puesto con 9 medallas de oro (40 medallas en total);

La hegemonía del trío de cabeza: China lidera claramente con 118 medallas de oro, mientras que Japón, país anfitrión, cuenta con 37 y Corea del Sur con 20;

Geografía extensa y fuerte competencia: Equipos como Tailandia, Baréin, Irán, Corea del Norte, India y Tayikistán han entrado en el top 20.

Juegos Asiáticos: Tabla de medallas del TOP 10 tras la 8ª jornada

Comparativa de los indicadores oficiales de los equipos nacionales líderes del campeonato continental:

Puesto País (CON) Oro (G) Plata (S) Bronce (B) Total 1 China (República Popular China) 118 48 38 204 2 Japón (Japón) 37 60 57 154 3 Corea del Sur (República de Corea) 20 23 39 82 4 UZBEKISTÁN (Uzbekistán) 10 17 11 38 5 Kazajistán (Kazajistán) 9 10 21 40 6 Tailandia (Tailandia) 9 7 10 26 7 Baréin (Baréin) 8 2 3 13 8 Irán (República Islámica de Irán) 7 14 8 29 9 RPDC / Corea del Norte (RPDC) 6 5 4 15 10 Malasia (Malasia) 6 2 8 16

(Para información: Hong Kong es 11º (5 oros), India 12º (4 oros) y el vecino Tayikistán 17º (2 oros)).

Deporte y análisis estratégico: ¿Por qué el 4º puesto es un gran éxito y qué nos espera?

Conclusiones de expertos deportivos internacionales y analistas del movimiento olímpico:

«El potencial de convertir platas en oros»: 17 medallas de plata significan que los atletas uzbekos han disputado un gran número de finales; en este indicador, nuestro equipo nacional demostró una competitividad capaz de igualar a Corea, 3ª en la clasificación;

Intenso derbi regional con Kazajistán: Aunque Kazajistán está ligeramente por delante en número total de medallas (40), Uzbekistán defiende su posición con confianza gracias a la calidad de sus 10 medallas de oro;

Principales esperanzas futuras: En la segunda mitad de la competición, se esperan combates decisivos en boxeo, judo, halterofilia y lucha; las finales en estas disciplinas servirán de trampolín principal para Uzbekistán para reducir la brecha con Corea del Sur y fortalecer aún más su 4º puesto.

En su opinión, ¿podrá la delegación deportiva uzbeka mantener su 4º puesto hasta el final de los Juegos Asiáticos y superar las 20 medallas de oro? ¿Qué disciplina le hace sentir más orgulloso de nuestros atletas? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este artículo dedicado a las victorias de nuestro equipo nacional con todos los aficionados al deporte!