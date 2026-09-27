El torneo de fútbol de los Juegos Asiáticos, que se celebra en Japón, ha entrado en su fase más intensa y culminante. En los últimos partidos de cuartos de final, China derrotó a Tailandia y el anfitrión, Japón, venció a Corea del Norte, completando el grupo de los cuatro mejores. Así, los cuatro grandes del continente —Uzbekistán, Japón, Corea del Sur y China— siguen en la lucha por el título.

Según el calendario de la competición, el equipo dirigido por Ravshan Khaydarov, Uzbekistán Sub-23 se enfrentará al anfitrión, Japón, en un duelo central por el pase a la final. Tras ganar sus 3 partidos de grupo con 9 goles a favor y solo 1 en contra, nuestros representantes se preparan para superar el examen más difícil y crucial del sistema olímpico.

« Duelo contra los anfitriones, 30 de septiembre y estadísticas impecables »: 5 puntos clave de la semifinal

Información oficial y hechos destacados de las semifinales de fútbol de los Juegos Asiáticos:

El cuarteto final está formado: Uzbekistán, Japón, Corea del Sur y China han avanzado a las semifinales;

El rival de Uzbekistán es Japón: El equipo de Ravshan Khaydarov luchará contra los japoneses por el billete a la final;

Partidos el 30 de septiembre: Ambas semifinales se jugarán el mismo día: Corea del Sur — China (11:00) y Uzbekistán — Japón (15:30);

Resultados perfectos en el grupo: El equipo de Uzbekistán Sub-23 ganó los 3 partidos de grupo, sumando 9 puntos;

Equilibrio entre ataque y defensa: Nuestros representantes marcaron 9 goles y solo recibieron 1.

Semifinales de los Juegos Asiáticos: Emparejamientos y calendario

Clasificación de los partidos decisivos del 30 de septiembre (hora de Taskent):

Partido y emparejamiento Fecha y hora (Taskent) Resultados en cuartos de final Principal fortaleza en el torneo Corea del Sur — China 30 de septiembre, 11:00 China venció a Tailandia; Corea ganó con autoridad Bandas rápidas, fuerza física y presión Uzbekistán — Japón 30 de septiembre, 15:30 Uzbekistán mantuvo su racha ganadora; Japón venció a RDP Corea Uzbekistán: capacidad ofensiva (9 goles); Japón: factor local

Análisis futbolístico: ¿Por qué el partido contra Japón es nuestra verdadera final?

Conclusiones de analistas deportivos y expertos en fútbol:

« Táctica y equilibrio de Ravshan Khaydarov »: El balance de 9 goles a favor y 1 en contra demuestra un equilibrio de alto nivel; el equipo de Khaydarov posee una disciplina táctica capaz de adaptarse a cualquier situación;

Presión de los anfitriones y barrera psicológica: Japón juega en casa ante miles de aficionados; tras vencer a Corea del Norte, los japoneses apuestan por el control, pero nuestros contraataques rápidos podrían desmantelar su defensa;

Un paso estratégico hacia el oro: Entre estos cuatro, Uzbekistán y Japón son los favoritos; una victoria en semifinales es la clave para asegurar el campeonato de los Juegos Asiáticos.

En su opinión, ¿podrán los pupilos de Ravshan Khaydarov vencer a Japón en su campo y llegar a la final? ¿Qué resultado espera en este duelo central? ¡Deje su opinión en los comentarios y comparta este análisis con todos los aficionados al fútbol!