Europa quiere aumentar el número de lanzamientos espaciales, pero sigue por detrás de Estados Unidos

La Unión Europea ha anunciado planes para aumentar drásticamente el número de lanzamientos orbitales y ampliar la infraestructura espacial. Según el Financial Times, Europa está significativamente por detrás de Estados Unidos y China en este ámbito y está tomando medidas para mejorar su posición. Así lo informa Ixbt.com informa .

El comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, ha declarado que para 2034 se espera que la demanda europea de lanzamientos orbitales se multiplique por seis. Según las previsiones de la Comisión Europea, para entonces se necesitarán unos 62 lanzamientos espaciales al año.

Estos lanzamientos serán necesarios para desplegar y mantener las constelaciones de satélites destinadas al sistema de navegación Galileo, al programa de observación de la Tierra Copernicus, así como a las comunicaciones seguras y las necesidades gubernamentales. Actualmente, el principal cohete pesado europeo es Ariane 6, que se lanza desde el puerto espacial de Kourou en la Guayana Francesa.

Planes de expansión de infraestructura

Aunque está previsto aumentar la frecuencia de lanzamiento del Ariane 6 de 10 a 14 al año, los expertos creen que esto no será suficiente para cubrir las necesidades futuras. Por ello, Europa está considerando la posibilidad de crear una red de puertos espaciales dispersos.

Andrius Kubilius señaló que para los futuros lanzamientos se contempla el uso del puerto espacial de Andøya en Noruega y de plataformas de lanzamiento en Escocia. Además, Portugal está estudiando la posibilidad de lanzar cohetes desde las Azores, y Canadá también se considera un socio potencial.

Se señala que algunos de estos sitios se encuentran fuera de la Unión Europea. En particular, aunque Noruega y el Reino Unido no son miembros de la UE, son miembros de pleno derecho de la Agencia Espacial Europea, mientras que Canadá tiene el estatus de estado cooperante.

Competencia global y perspectivas de futuro

La expansión de la geografía de los lanzamientos debería ayudar a Europa a gestionar el creciente número de satélites y reducir la dependencia de unos pocos puertos espaciales. Sin embargo, para alcanzar los objetivos marcados, Europa no solo necesita ampliar su infraestructura de lanzamiento, sino también aumentar significativamente su capacidad de producción de cohetes.

Cabe destacar que, incluso si la Unión Europea cumple plenamente sus planes y logra 62 lanzamientos al año, seguirá estando por detrás de Estados Unidos y China en la competencia global. A modo de comparación, Estados Unidos planea realizar 10 000 misiones espaciales al año para 2035.