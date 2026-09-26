Ousmane Dembélé capitaneará a Francia contra Bélgica

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Ousmane Dembélé capitaneará a Francia contra Bélgica

Antes del duelo central de la Liga de Naciones entre Bélgica y Francia, se produjo un cambio importante en el equipo visitante. Según Goal.com, el delantero estrella y capitán Kylian Mbappé abandonó la concentración por lesión y su lugar será ocupado por Ousmane Dembélé. Se espera que esta baja sea una prueba difícil para el equipo dirigido por el entrenador Zinedine Zidane. Así lo informa Goal.com informa .

Se ha sabido que Kylian Mbappé sufrió una lesión en el ligamento de la rodilla izquierda al marcar el gol de la victoria contra Turquía. La Federación Francesa de Fútbol anunció oficialmente que el delantero no viajará a Bélgica y ha regresado inmediatamente a Madrid para comenzar su proceso de rehabilitación. Este es un giro desafortunado en la carrera del jugador, quien acababa de alcanzar los 107 partidos internacionales, igualando a Patrick Vieira.

El brazalete de capitán para Ousmane Dembélé

Según el diario L'Équipe, tras la salida de Kylian Mbappé, el brazalete de capitán pasará a uno de los miembros más experimentados del equipo, Ousmane Dembélé. El delantero del PSG suma hasta ahora 68 partidos con la selección francesa, lo que lo sitúa en lo más alto de la jerarquía establecida por Zinedine Zidane. El jugador de 29 años ya ejerció esta función brevemente durante el partido contra Turquía el pasado viernes.

En una entrevista concedida a TF1, Ousmane Dembélé destacó que el equipo se ha preparado a fondo para este difícil partido. Según sus palabras, el cuerpo técnico exige a los jugadores mostrar un buen juego, comunicarse más en el campo y seguir estrictamente el esquema táctico 4-3-3. El jugador añadió que está satisfecho con la victoria ante Turquía, aunque podrían haber marcado uno o dos goles más aprovechando mejor las ocasiones.

Un choque crucial contra Bélgica

El partido, que se disputará en el estadio Rey Balduino de Bruselas, será un examen serio para los pupilos de Zinedine Zidane. Actualmente, la selección de Bélgica lidera la Liga A1 tras su victoria por 2-0 ante Italia. Francia necesita imperiosamente un resultado positivo para mantener el liderato en la tabla. Este encuentro también demostrará si el equipo no depende de un solo jugador y cuán flexible es tácticamente.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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