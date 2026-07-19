Kylian Mbappé sobre la salida de Didier Deschamps: «No pudimos darle a nuestro entrenador una despedida digna»

El capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, compartió sus reflexiones tras el fracaso en la Copa del Mundo. El delantero admitió que el equipo no estuvo a la altura de la confianza depositada por el veterano entrenador Didier Deschamps antes de su dimisión. Así lo informa Goal.com. informa Goal.com.

A través de sus redes sociales, Mbappé expresó su gratitud hacia el técnico que dirigió a los «Bleus» durante 14 años. Destacó que los jugadores debieron haberle dado un regalo digno a Deschamps ganando su torneo de despedida. Sin embargo, la eliminación fue evaluada como un fracaso colectivo del equipo.

El fin de una era histórica

«Hoy es su último baile. Deberíamos haber tenido un mejor final para alguien que nos dio tanto, pero no pudimos lograrlo», escribió el delantero de 27 años. Según él, Deschamps sentó las bases de uno de los periodos más exitosos en la historia del fútbol francés y desempeñó un papel clave en el resurgimiento del equipo.

Didier Deschamps dirigía a la selección nacional desde 2012. Bajo su mando, Francia ganó la Copa del Mundo 2018 en Rusia y también se coronó campeona de la Liga de Naciones. A pesar de ello, el estilo de juego conservador del entrenador fue criticado a menudo por los medios locales y los aficionados.

En su mensaje, Mbappé también abordó estas críticas. «La gente no siempre supo apreciar su grandeza, pero el tiempo y la historia pondrán todo en su lugar. Gracias por darme la oportunidad de defender el honor de mi país en los escenarios más prestigiosos», añadió el capitán.

Cambios futuros

La colaboración entre Kylian Mbappé y Didier Deschamps duró casi una década. El entrenador convocó al joven talento por primera vez a la selección nacional el 25 de marzo de 2017. Desde entonces, Mbappé se ha convertido en una de las mayores estrellas del fútbol mundial.

Se espera que el próximo partido de la selección francesa contra Inglaterra sea el último para Deschamps. Los rumores sobre la posible llegada de Zinédine Zidane al banquillo son cada vez más frecuentes. Mbappé le deseó suerte a su mentor en su futura carrera, destacando que su legado siempre será valioso para el equipo.