Zinedine Zidane comienza su etapa en la selección francesa con una victoria

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Zinedine Zidane comienza su etapa en la selección francesa con una victoria

La selección francesa ha tenido un debut exitoso bajo la era de Zinedine Zidane tras una difícil victoria por 1-0 como visitante ante Turquía en la Liga de Naciones. Según Goal.com, el encuentro no solo fue importante por los tres puntos, sino también preocupante debido al estado del campo y la lesión del capitán Kylian Mbappé. En un partido marcado por condiciones difíciles y una lucha intensa, los «Bleus» lograron la victoria, comenzando su camino en el torneo con un resultado positivo. Así lo informa Goal.com informa .

El único y decisivo gol del partido fue obra de Kylian Mbappé. Sin embargo, el delantero tuvo que abandonar el campo antes de tiempo debido a un problema físico, lo que causó gran preocupación en el cuerpo técnico y entre los aficionados. A pesar de ello, el equipo, aunque se encuentra en un periodo de transición, cumplió su objetivo principal al vencer a un rival complicado.

Problemas de campo y la táctica de Zidane

El centrocampista del Manchester City, Rayan Cherki, elogió los cambios tácticos de Zinedine Zidane en su primer partido. Según él, el equipo logró asimilar las ideas del entrenador en poco tiempo. Cherki destacó que, a pesar de que la calidad del césped no era la ideal, los jugadores dieron todo lo que tenían.

Según ixbt.com y Goal.com, los jugadores sintieron de inmediato los principios de control de balón y movimiento rápido bajo el mando de Zidane. Cherki no ocultó su sorpresa por la comprensión mutua y el estilo de juego fluido mostrado, a pesar de que el equipo solo había realizado tres sesiones de entrenamiento.

El respeto de los jugadores hacia Zidane

Rayan Cherki señaló que jugar bajo las órdenes del legendario entrenador es un verdadero placer y que la rica experiencia como jugador y técnico del entrenador es un gran impulso para el equipo. El objetivo principal de los jugadores era regalarle a Zidane una victoria en su debut con la selección.

En una entrevista en la zona mixta, Cherki afirmó que esta victoria está dedicada enteramente al entrenador. Todos los jugadores expresaron su disposición a cumplir con las exigencias del nuevo técnico y aseguraron que seguirán dándolo todo en el campo. Aunque el estreno de Zidane con Francia tuvo sus dificultades, el ambiente positivo en el equipo genera optimismo de cara a los próximos partidos.

Zinedine ZidaneFranciaLiga de NacionesRayan CherkiKylian Mbappé
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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