Kylian Mbappé lesionado: preocupación en el Real Madrid y la selección francesa

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Kylian Mbappé lesionado: preocupación en el Real Madrid y la selección francesa

En el último partido de la selección francesa, el delantero Kylian Mbappé tuvo que abandonar el campo tras sufrir una lesión en la rodilla izquierda. Según informa Goal.com, esta situación preocupa no solo a los aficionados de los 'Bleus', sino también a los directivos del Real Madrid, ya que el estado físico de la estrella se ha convertido en una preocupación clave antes de los partidos importantes del club. Así lo informa Goal.com informa .

Este encuentro tuvo un significado especial para los franceses, ya que la leyenda Zinedine Zidane se estrenó en el cuerpo técnico como seleccionador de Francia. Aunque el nuevo entrenador buscaba la victoria en su debut, los momentos destacados del partido quedaron eclipsados por la lesión del máximo goleador.

Un gol y una preocupación repentina

En el minuto 54, el defensa de la selección de Turquía, Bardakci, cometió un error al intentar despejar el balón de su área. Tras un ataque construido desde el centro del campo, Olise brindó una oportunidad clara a Kylian Mbappé, quien abrió el marcador con su precisión característica.

Aunque el estadio estalló de alegría tras el gol, la celebración duró poco. Poco después de celebrar, el jugador de 25 años sintió un fuerte dolor en la rodilla izquierda, desplomándose en el césped y requiriendo asistencia médica.

Asistencia médica y salida del campo

El cuerpo médico de la selección francesa saltó inmediatamente al campo para atender la rodilla del jugador. A pesar del dolor inicial, Kylian Mbappé intentó continuar y regresó brevemente al terreno de juego.

Sin embargo, la lesión en la rodilla volvió a pasar factura, obligando a la estrella a caer de nuevo y señalar al banquillo que no podía seguir. Zinedine Zidane se vio obligado a realizar un cambio forzado de su jugador clave en su primer partido.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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