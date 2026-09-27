El seleccionador de Noruega, Ståle Solbakken, ha decidido proteger a su estrella Erling Haaland de la presión mediática en medio del escándalo financiero que rodea al Manchester City. Según Goal.com, el delantero fue retirado de una rueda de prensa programada mientras los informes sobre la culpabilidad del club inglés por infringir las normas financieras en 114 puntos generan intensos debates. Así lo informa Goal.com indica.

Con partidos importantes de la UEFA Nations League por delante, el entrenador considera una prioridad asegurar que la atención del jugador se centre únicamente en el deporte. El hecho de que el centrocampista español Rodri se viera obligado a defender el honor de su club y quedara en una posición difícil ante la prensa es un claro ejemplo. El técnico expresó su preocupación de que interrogatorios similares y preguntas excesivas afecten negativamente el rendimiento de Haaland.

Razones de la exclusión de la rueda de prensa

Ståle Solbakken explicó claramente la razón principal de esta decisión durante su interacción con los medios. Según él, el enfoque durante la concentración de la selección debe estar en los próximos partidos, y las decisiones de la directiva del club o el proceso de investigación no deben distraer a los jugadores.

«Queremos crearle las mejores condiciones para que se concentre en el juego», destacó el entrenador. En su opinión, la tarea principal de Erling Haaland en la selección no es comentar las decisiones del comité ejecutivo de su club, sino marcar goles en el campo.

Detalles de la investigación y reacción del entrenador

Según información publicada por The Athletic, el Manchester City ha sido declarado culpable de casi todos los cargos tras una larga investigación sobre sus actividades financieras entre 2009 y 2018. Aunque el club niega constantemente estas acusaciones, la situación ha causado un gran revuelo en el mundo del fútbol.

El seleccionador noruego admitió que aún no ha hablado personalmente con Haaland sobre este proceso judicial y las acusaciones. No obstante, expresó su plena confianza en la estabilidad mental del delantero y afirmó que esta situación no afectará su juego en el campo. En cuanto a los detalles legales, Solbakken subrayó que prefiere evaluar la situación con calma.