Kylian Mbappé compara su encuentro con Zinedine Zidane con una película

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Kylian Mbappé compara su encuentro con Zinedine Zidane con una película

El delantero de la selección francesa, Kylian Mbappé, comparó su inesperado reencuentro en la selección con Zinedine Zidane, quien lo invitó a la base del Real Madrid cuando era joven, con una escena de película. Según Goal.com, el jugador recordó este evento de una manera única tras el cambio de entrenador en el equipo nacional. Como informa Goal.com informa .

Un encuentro cinematográfico y una nueva era

La salida de Didier Deschamps y el nombramiento de Zinedine Zidane marcaron un nuevo capítulo en el fútbol francés. Deschamps dejó la selección tras 14 años de trayectoria, después de la derrota en la semifinal de la Copa del Mundo celebrada en julio.

En una entrevista con el diario AS, Kylian Mbappé recordó su primer encuentro con Zidane hace 15 años. Se reveló que, en aquel entonces, el famoso centrocampista llevó personalmente al joven jugador al complejo de entrenamiento del Real Madrid.

"Él fue la primera persona que me llevó al Real Madrid, a la ciudad deportiva. Tenía 13 o 14 años, así que ha pasado mucho tiempo. Ahora es mi entrenador en la selección. Es como una película, pero es maravilloso y es real", dijo Mbappé.

Próximamente la Eurocopa y la Nations League

La selección francesa se prepara para los partidos de la Nations League contra Turquía bajo la dirección del nuevo entrenador. El equipo tiene objetivos claros y los jugadores buscan alcanzar el éxito con el nuevo técnico.

"Estamos empezando un nuevo proceso con Francia. Tenemos dos años por delante para preparar la Eurocopa y ese es nuestro enfoque actual. Es una nueva era que comienza con el nuevo entrenador", añadió el delantero.

Situación en el club y opiniones sobre los árbitros

Más allá del parón internacional, Kylian Mbappé ha tenido un inicio de temporada muy productivo, logrando marcar 8 goles en 8 encuentros. Sin embargo, su club perdió 2-1 en el derbi contra el Atlético de Madrid en la última jornada.

Tras esta derrota, el entrenador del Real Madrid, José Mourinho, expresó su descontento con las decisiones arbitrales. A pesar de ello, Mbappé prefirió mantenerse al margen de la polémica arbitral y declaró que no daría su opinión.

"Tengo mis propias opiniones, pero me las guardo para mí. Nunca he sido ese tipo de jugador y nunca lo seré. El árbitro es humano y comete errores, pero no quiero profundizar en este tema", dijo Kylian Mbappé.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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