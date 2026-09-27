La cuestión de los candidatos al «Balón de Oro», uno de los premios individuales más importantes del fútbol mundial, está provocando intensos debates entre aficionados y expertos. En una entrevista concedida al prestigioso diario español AS, el delantero João Félix expresó abiertamente su opinión al respecto. Según él, el joven talento del FC Barcelona, Lamine Yamal, es el candidato más merecedor de este prestigioso galardón esta temporada. Así lo informa Goal.com.

En opinión del jugador portugués, las acciones de Yamal en el campo no solo generan resultados, sino que brindan un verdadero espectáculo a los espectadores. João Félix admitió que ve los partidos del FC Barcelona específicamente para observar el juego del joven extremo. Destacó que es precisamente este factor el que diferencia al joven futbolista de otras estrellas.

Arte puro y espectáculo en el campo

En el fútbol moderno, muchos delanteros son evaluados solo por su eficacia y cantidad de goles. Sin embargo, para João Félix, el «Balón de Oro» también debería valorar el arte puro y la magia del fútbol. «Si buscas a un jugador que te haga encender la televisión y quedarte pegado a la pantalla, ese es Lamine», afirmó el delantero portugués.

En su entrevista con AS, Félix no negó que delanteros experimentados como Kylian Mbappé y Harry Kane también tuvieron grandes resultados y marcaron muchos goles la temporada pasada. No obstante, señaló que el estilo de juego de Yamal y sus brillantes acciones en el campo están por encima de los demás.

Éxitos en el ámbito internacional

En el mundo del fútbol, los resultados en grandes torneos siempre han jugado un papel crucial en la decisión de los premios individuales. João Félix también se centró en este aspecto, valorando positivamente la participación de Lamine Yamal en los éxitos internacionales, especialmente en competiciones importantes. Según él, las victorias en torneos de tal magnitud deberían ser el argumento principal en años de campeonatos mundiales.

Cabe destacar que, aunque el propio João Félix no figura entre los candidatos a este prestigioso premio, ha sido capaz de valorar objetivamente el éxito de otro jugador. Los expertos también señalan que, a pesar de su juventud, la regularidad de Yamal tanto en su club como en la selección nacional lo sitúa legítimamente entre los mejores del mundo.

En conclusión, el brillante futuro de Lamine Yamal y el hecho de que ya sea mencionado junto a los mejores jugadores del mundo son prueba de su enorme potencial. Este reconocimiento de João Félix hace que los pasos del joven español hacia el «Balón de Oro» sean aún más significativos.