João Félix señala a Lamine Yamal como el principal favorito al Balón de Oro

·2·Deportes
João Félix señala a Lamine Yamal como el principal favorito al Balón de Oro

La cuestión de los candidatos al «Balón de Oro», uno de los premios individuales más importantes del fútbol mundial, está provocando intensos debates entre aficionados y expertos. En una entrevista concedida al prestigioso diario español AS, el delantero João Félix expresó abiertamente su opinión al respecto. Según él, el joven talento del FC Barcelona, Lamine Yamal, es el candidato más merecedor de este prestigioso galardón esta temporada. Así lo informa Goal.com.

En opinión del jugador portugués, las acciones de Yamal en el campo no solo generan resultados, sino que brindan un verdadero espectáculo a los espectadores. João Félix admitió que ve los partidos del FC Barcelona específicamente para observar el juego del joven extremo. Destacó que es precisamente este factor el que diferencia al joven futbolista de otras estrellas.

Arte puro y espectáculo en el campo

En el fútbol moderno, muchos delanteros son evaluados solo por su eficacia y cantidad de goles. Sin embargo, para João Félix, el «Balón de Oro» también debería valorar el arte puro y la magia del fútbol. «Si buscas a un jugador que te haga encender la televisión y quedarte pegado a la pantalla, ese es Lamine», afirmó el delantero portugués.

En su entrevista con AS, Félix no negó que delanteros experimentados como Kylian Mbappé y Harry Kane también tuvieron grandes resultados y marcaron muchos goles la temporada pasada. No obstante, señaló que el estilo de juego de Yamal y sus brillantes acciones en el campo están por encima de los demás.

Éxitos en el ámbito internacional

En el mundo del fútbol, los resultados en grandes torneos siempre han jugado un papel crucial en la decisión de los premios individuales. João Félix también se centró en este aspecto, valorando positivamente la participación de Lamine Yamal en los éxitos internacionales, especialmente en competiciones importantes. Según él, las victorias en torneos de tal magnitud deberían ser el argumento principal en años de campeonatos mundiales.

Cabe destacar que, aunque el propio João Félix no figura entre los candidatos a este prestigioso premio, ha sido capaz de valorar objetivamente el éxito de otro jugador. Los expertos también señalan que, a pesar de su juventud, la regularidad de Yamal tanto en su club como en la selección nacional lo sitúa legítimamente entre los mejores del mundo.

En conclusión, el brillante futuro de Lamine Yamal y el hecho de que ya sea mencionado junto a los mejores jugadores del mundo son prueba de su enorme potencial. Este reconocimiento de João Félix hace que los pasos del joven español hacia el «Balón de Oro» sean aún más significativos.

João FélixLamine YamalBalón de OroFC BarcelonaFútbol
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Lamine Yamal: «Hay muy pocos jugadores que jueguen como yo»Lamine Yamal: «Hay muy pocos jugadores que jueguen como yo»24 septiembre 21:56Raphinha señala a Lamine Yamal como el principal candidato al Balón de OroRaphinha señala a Lamine Yamal como el principal candidato al Balón de Oro22 septiembre 02:11Gerard Martín señala a Lamine Yamal como merecedor del Balón de OroGerard Martín señala a Lamine Yamal como merecedor del Balón de OroAyer 11:58Harry Kane reacciona con calma a las palabras de Lamine YamalHarry Kane reacciona con calma a las palabras de Lamine Yamal20 septiembre 15:34Hansi Flick considera que Lamine Yamal merece el Balón de OroHansi Flick considera que Lamine Yamal merece el Balón de Oro10 septiembre 12:50Alex Baena compara a Lamine Yamal con Lionel MessiAlex Baena compara a Lamine Yamal con Lionel Messi19 septiembre 00:59
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
Abdukodir Khusanov abandona el campo bajo la ovación de los aficionados del Manchester City
Abdukodir Khusanov abandona el campo bajo la ovación de los aficionados del Manchester City