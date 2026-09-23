Kylian Mbappé se pierde el entrenamiento de Francia por síntomas de gripe

El capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, no pudo participar en el entrenamiento grupal en Clairefontaine debido a síntomas de gripe antes de los partidos de la Liga de Naciones. Según Goal.com, el delantero del Real Madrid se perdió la sesión al aire libre y tuvo que entrenar en el gimnasio, lo que supone el primer dolor de cabeza para el nuevo entrenador Zinedine Zidane. Así lo informa Goal.com.

Este pequeño contratiempo en la base de entrenamiento a las afueras de París ha frenado temporalmente la preparación del jugador de 27 años para liderar al equipo en los próximos encuentros. Esta concentración es la primera prueba importante para Zinedine Zidane desde que asumió el mando de la selección.

Próximos viajes complicados

La selección francesa tiene por delante un calendario muy apretado y partidos fuera de casa complejos. El equipo viajará a Turquía el viernes 25 de septiembre y tres días después se enfrentará a Bélgica. A principios de octubre, los franceses recibirán a Italia y visitarán nuevamente a Bélgica.

Cuatro partidos consecutivos pondrán a prueba la profundidad de la plantilla. En este contexto, contar con el líder del equipo es fundamental para el cuerpo técnico.

Personal médico y proceso de recuperación

El personal médico de Clairefontaine está monitoreando la salud del jugador y trabajando para su pronta recuperación. Al ser una gripe estacional, el centro médico espera que Mbappé se una al grupo una vez que desaparezcan los síntomas.

La participación del jugador en el partido contra Turquía se decidirá según su estado físico. Se espera que Zinedine Zidane y su equipo tomen una decisión final sobre el once inicial antes del encuentro.