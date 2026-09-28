Descubren 1 700 proteínas desconocidas en el ADN «basura» y crean una vacuna contra el cáncer

Un equipo internacional de investigadores ha identificado moléculas cortas compuestas por decenas de aminoácidos, llamadas peptidinas, en regiones anteriormente denominadas «ADN basura» y consideradas sin función útil. Según ixbt.com, el descubrimiento de esta capa oculta marca un punto de inflexión en la medicina y la oncología, permitiendo probar vacunas completamente nuevas contra tumores malignos. Así lo informa Ixbt.com informa .

Anteriormente, los genetistas solo estudiaban proteínas clásicas de cientos o miles de cadenas, ignorando gran parte del genoma. Más de 60 investigadores, unidos en el consorcio internacional TransCODE, analizaron más de 7 000 sitios que no se consideraban codificantes. Como resultado, se descubrió que aproximadamente una cuarta parte, cerca de 1 700, producen moléculas cortas específicas.

El perfilado ribosomal desempeñó un papel fundamental en la revelación de esta capa oculta. Esta tecnología registra con precisión dónde están activas las máquinas de ensamblaje de proteínas en el genoma. Resulta que los ribosomas leen miles de regiones no anotadas. El descubrimiento en 2001 de la guponina, una proteína de 24 aminoácidos que protege a las células del estrés, fue el primer caso documentado de esta amplia clase.

Aplicaciones prácticas en oncología

El resultado clínico más importante de la investigación corresponde al campo de la oncología. Las células cancerosas contienen muchas peptidinas que no se encuentran en tejidos sanos y, lo más importante, dependen de ellas. Se determinó que al bloquear las partes correspondientes del «ADN oscuro», se detiene el crecimiento de células de cáncer de mama, próstata, colon y cerebro.

Fragmentos de estas moléculas se exponen en la superficie celular a través de proteínas del complejo HLA, convirtiéndolas en objetivos accesibles para el sistema inmunológico. Este principio fue la base para crear una vacuna contra el sarcoma de Ewing, un tumor óseo raro y agresivo que afecta a unos 600 jóvenes al año en Europa.

Sebastian van Heesch, del Centro de Oncología Pediátrica Princess Máxima, combinó varios fragmentos de peptidinas específicos de las células del sarcoma en un solo fármaco. Explica que las moléculas son tan pequeñas que es posible incluir múltiples objetivos en una sola vacuna.

Perspectivas futuras e importancia evolutiva

Actualmente, los ensayos clínicos financiados por el programa Fight Kids Cancer continúan en el Instituto Curie de París y en la Universidad de Heidelberg con hasta 45 pacientes. Se espera que este enfoque también sea útil para tratar otros tipos de tumores malignos.

Al mismo tiempo, las peptidinas plantean una pregunta fundamental sobre la teoría de la evolución. Aunque la mayoría de las proteínas humanas tienen análogos similares en otras especies, los científicos que compararon tejidos cardíacos descubrieron que el paisaje de estas moléculas es radicalmente diferente. Esto demuestra que la evolución a nivel molecular es mucho más dinámica de lo que se pensaba y que las peptidinas podrían convertirse en proteínas completas en el futuro.