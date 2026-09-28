Copa del Golfo: ¡EAU y Qatar ganan y comienzan la batalla por el liderato!

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Copa del Golfo: ¡EAU y Qatar ganan y comienzan la batalla por el liderato!

Arabia SauditaHa concluido la segunda jornada del Grupo B de la Copa del Golfo, que se celebra en Yeda. Los dos favoritos del continente, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, han logrado victorias exitosas y prácticamente han sellado su pase a los playoffs. La selección de Qatar se impuso por la mínima de 1:0 ante Yemen, mientras que el equipo de EAU marcó tres goles sin respuesta contra Bahréin, sellando una contundente victoria de 3:0. Tras dos jornadas, ambos equipos suman 6 puntos y lideran la tabla. Ahora, en la tercera jornada, se producirá un choque decisivo entre Qatar y EAU por el primer puesto del grupo.

«Victoria en Yeda, 6 puntos y una final antes de la final»: los 5 puntos clave de la 2ª jornada

Información oficial y estadísticas importantes de la 2ª jornada del Grupo B de la Copa del Golfo:

  • Victoria pragmática de Qatar: El vigente campeón de Asia rompió la defensa de Yemen en el minuto 64 gracias a un gol de Abdurisag (1:0);

  • La superioridad absoluta de EAU: Kamara, Bala y Saleh marcaron tres goles sin respuesta contra Bahréin, asegurando la victoria por 3:0;

  • Resultados del 100% en el grupo: Ambos líderes, EAU y Qatar, han sumado el máximo de 6 puntos en dos partidos;

  • Yemen y Bahréin fuera de combate: Tras dos derrotas y con 0 puntos, ambos equipos han perdido sus opciones de clasificación;

  • Batalla por el liderato en la 3ª jornada: El ganador del grupo se decidirá en el enfrentamiento directo entre Qatar y EAU.

Copa del Golfo: Resultados y tabla de posiciones de la 2ª jornada del Grupo B

Resumen de los partidos disputados y distribución de fuerzas en el grupo:

Selecciones

Partidos

Puntos

Diferencia de goles

Resultado J2

Goleadores

EAU (1er puesto)

2

6

+4 o más

3 : 0 (contra Bahréin)

Kamara (30'), Bala (66'), Saleh (88')

Qatar (2º puesto)

2

6

Positivo

1 : 0 (contra Yemen)

Abdurisag (64')

Bahréin (3er puesto)

2

0

Negativo

0 : 3 (contra EAU)

Yemen (4º puesto)

2

0

Negativo

0 : 1 (contra Qatar)

Análisis futbolístico: ¿Por qué el Qatar - EAU es la final oculta del torneo?

Conclusiones de expertos y analistas del fútbol árabe:

  • «El despertar ofensivo de EAU»: Las acciones efectivas de Kamara, Bala y Saleh contra un equipo defensivo como Bahréin demostraron el alto potencial ofensivo de los emiratíes; el equipo se colocó primero en el grupo por diferencia de goles;

  • El juego pragmático de Qatar: Ante un Yemen cerrado, Qatar cumplió su misión sin gastar energía extra, gracias a un ataque preciso; la sangre fría de Abdurisag trajo los 3 puntos planificados;

  • Estrategia para elegir rival en los playoffs: El partido de la 3ª jornada no será solo por el liderato, sino una batalla táctica decisiva para evitar a los rivales fuertes del Grupo A y obtener un cuadro más favorable en semifinales.

En su opinión, ¿en el choque central de la 3ª jornada ganará Qatar gracias a su experiencia o se impondrá la brillante línea ofensiva de EAU? ¿Qué equipo cree que merece más ganar la Copa del Golfo? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta el análisis del torneo con todos los aficionados!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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