La NASA seleccionó un sistema alimentario para 15 astronautas en Marte

La agencia NASA anunció los resultados del concurso Deep Space Food Challenge: Mars to Table, destinado a crear un sistema alimentario completo para futuras expediciones a Marte. Según ixbt.com, este proyecto servirá como base fundamental para proporcionar alimentos sostenibles a largo plazo a los 15 astronautas que viajarán al Planeta Rojo. Así lo informa la noticia de Ixbt.com.

Las condiciones del concurso fueron muy estrictas: los participantes debían diseñar una infraestructura capaz de alimentar a una tripulación de 15 personas durante 500 soles marcianos, o aproximadamente 513 días terrestres. De 113 solicitudes de 33 países y 28 estados de EE. UU., 5 proyectos fueron declarados ganadores y se repartieron un fondo de premios total de 650 000 dólares.

Adaptive Nourishment Infrastructure gana el concurso

El primer lugar fue para Chinyer Ukeje de Filadelfia, quien recibió 300 000 dólares. Su concepto, llamado Adaptive Nourishment Infrastructure (ANI), destacó entre otros proyectos por su enfoque integral.

El concepto ANI incluye varias áreas avanzadas:

Agricultura en entorno controlado

Procesos de fermentación y cultivo de hongos

Reciclaje de nutrientes en circuito cerrado mediante biorreactores

Producción local del 50 % de la ración con un uso mínimo de recursos terrestres

El segundo lugar fue para la empresa californiana Cislune, que recibió 200 000 dólares. Su sistema Fresh, Ferment, Reserve contempla el cultivo de variedades específicas, la transformación de parte de la cosecha en productos comunes y el uso de reservas terrestres para emergencias. Otros 3 equipos fueron premiados con 50 000 dólares cada uno por sus logros específicos.

La importancia de producir alimentos para las misiones a Marte

Actualmente, los alimentos enviados a la Estación Espacial Internacional se preparan y empaquetan en la Tierra. Sin embargo, para una misión a Marte, este enfoque es extremadamente complejo, ya que el viaje de ida dura al menos 9 meses, y el almacenamiento de reservas plantea problemas de peso y conservación.

Por ello, la NASA considera la producción de parte de la ración directamente en el espacio como una parte integral de la infraestructura para futuros vuelos interplanetarios de larga duración. El concurso Mars to Table es la continuación lógica del programa realizado entre 2021 y 2024.