¡Noruega y Portugal luchan hoy por el liderato de la Liga de Naciones!

·4·Deportes
¡Noruega y Portugal luchan hoy por el liderato de la Liga de Naciones!

Esta noche, 27 de septiembre, se disputa uno de los enfrentamientos más esperados de la 2ª jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League. En el famoso estadio Ullevaal de Oslo, la selección nacional de Noruega recibe a una de las grandes potencias del continente: Portugal. Se ha confirmado que el experimentado árbitro francés François Letexier dirigirá este duelo fundamental.

El partido comenzará a las 23:45 (hora de Taskent) y ambos equipos alinean a sus figuras más fuertes: los anfitriones cuentan con una fuerza ofensiva liderada por Martin Ødegaard y Erling Haaland, mientras que los visitantes presentan estrellas como Rúben Dias, João Cancelo, João Félix y Gonçalo Ramos. En la 1ª jornada, Noruega remontó para ganar 3-2 a Dinamarca, mientras que Portugal venció 1-0 a Gales. El partido de hoy es crucial para determinar el liderato en solitario del grupo.

«Haaland vs Dias, 23:45 y la carrera por el liderato del grupo»: 5 puntos clave del choque

Información oficial y datos importantes antes del superpartido en Oslo:

  • El choque central de hoy: El 27 de septiembre, en el marco de la 2ª jornada de la Liga de Naciones, Noruega y Portugal se enfrentan;

  • Estadio Ullevaal y árbitro principal: El encuentro se celebrará en Oslo y será dirigido por el reconocido árbitro francés François Letexier;

  • Hora del partido: El partido comienza esta noche a las 23:45 (hora de Taskent);

  • Un inicio victorioso en la 1ª jornada: Noruega derrotó a Dinamarca 3-2 en un partido dramático, mientras que Portugal logró una victoria importante por 1-0 sobre Gales;

  • Calendario de la 3ª jornada: En la 3ª jornada, el 1 de octubre, Noruega visitará a Gales y Portugal será el invitado de Dinamarca.

Liga de Naciones: Comparativa de las alineaciones de Noruega y Portugal

Tabla de las alineaciones titulares oficiales para el partido decisivo en el estadio Ullevaal:

Líneas y posiciones

Selección nacional de Noruega

Selección nacional de Portugal

Portero (GK)

Ørjan Nyland

Diogo Costa

Defensa (DF)

Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Thorbjørn Heggem

João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes

Centrocampistas (MF)

Fredrik Aursnes, Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard

João Palhinha, João Neves

Delanteros (FW)

Andreas Schjelderup, Antonio Nusa, Erling Haaland

Francisco Conceição, João Félix, Pedro Neto, Gonçalo Ramos

Resultado de la 1ª jornada

Victoria 3-2 contra Dinamarca

Victoria 1-0 contra Gales

Plan para la 3ª jornada (1 de octubre)

Visita a Gales (fuera de casa)

Visita a Dinamarca (fuera de casa)

Expertise futbolística: ¿Por qué se considera este encuentro una revolución táctica?

Conclusiones de comentaristas, analistas tácticos y ojeadores del fútbol europeo:

Sizningcha, bugun Osloda bo‘lib o‘tadigan to‘qnashuvda Erling Holand boshchiligidagi Norvegiya portugal yulduzlarini dog‘da qoldirib, guruhda yakka peshqadam bo‘lib oladimi yoki Portugaliya sinfi va yuksak tajribasi evaziga safardan uch ochko bilan qaytadimi? Bugungi katta o‘yindan qaysi hisobni kutmoqdasiz? Shaxsiy taxminlaringizni izohlarda qoldiring va Millatlar ligasining eng qaynoq bahsi tahlilini barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

UEFA Nations LeagueNoruegaPortugalEstadio UllevaalFútbol
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

«1000 goles o la Liga de Naciones»: Cristiano Ronaldo revela sus objetivos principales«1000 goles o la Liga de Naciones»: Cristiano Ronaldo revela sus objetivos principales24 septiembre 06:08Superduelos en la 1ª jornada de la Liga de Naciones de la UEFA: análisis completo de los grandes partidosSuperduelos en la 1ª jornada de la Liga de Naciones de la UEFA: análisis completo de los grandes partidos25 septiembre 06:16Minuto a minuto: Colombia vs PortugalMinuto a minuto: Colombia vs Portugal28 junio 05:14Noruega eliminada en cuartos de final, pero recibida como campeona en OsloNoruega eliminada en cuartos de final, pero recibida como campeona en Oslo15 julio 12:51Siga el partido Uzbekistán - Portugal en directoSiga el partido Uzbekistán - Portugal en directo23 junio 22:30Haaland habla sobre Noruega: «Es hora de demostrar de lo que somos capaces»Haaland habla sobre Noruega: «Es hora de demostrar de lo que somos capaces»12 julio 22:41
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
Abdukodir Khusanov abandona el campo bajo la ovación de los aficionados del Manchester City
Abdukodir Khusanov abandona el campo bajo la ovación de los aficionados del Manchester City