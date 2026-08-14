¿Qué proyecto está preparando Xavi Hernández con la selección de los Países Bajos?

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¿Qué proyecto está preparando Xavi Hernández con la selección de los Países Bajos?

El fútbol mundial ha sido testigo de un nuevo nombramiento histórico y de gran repercusión. La leyenda catalana Xavi Hernández ha sido nombrado nuevo seleccionador de los Países Bajos.

Será la primera experiencia de Xavi al frente de una selección nacional. Sustituye a Ronald Koeman y ha firmado con los neerlandeses un contrato de larga duración hasta 2030 a largo plazo.

El primer seleccionador extranjero desde 1978

Este nombramiento es realmente histórico para el fútbol neerlandés. La dirección de los «Oranje» vuelve a confiarse a un técnico extranjero 53 años después.

La última vez que un seleccionador extranjero, el austríaco Ernst Happel, dirigió a la selección nacional fue en 1978. Desde entonces, los técnicos locales habían sido la prioridad.

El parón tras el Barça y la filosofía de Cruyff

Xavi no había trabajado en ningún club desde que puso fin a su etapa en el FC Barcelona en 2024. Durante este periodo, pese a recibir ofertas de varios grandes clubes europeos, prefirió esperar un proyecto que encajara con él y estuviera claramente definido.

Una de las principales razones del nombramiento sería el compromiso de Xavi con la filosofía futbolística de Johan Cruyff Johan Cruyff, así como su capacidad para descubrir jóvenes talentos como Lamine Yamal, Pau Cubarsí y Gavi en el Barcelona.

Además, según el prestigioso diario neerlandés De Telegraaf su antiguo compañero en Cataluña, el legendario delantero Patrick Kluivert también podría incorporarse a su cuerpo técnico.

El debut y los trofeos de Xavi como entrenador

El debut oficial del técnico catalán con la selección de los Países Bajos tendrá lugar el 24 de septiembre en un duelo de gran rivalidad contra la selección de Alemania correspondiente a la Liga de Naciones de la UEFA.

Cabe recordar que Xavi ha conquistado un total de ocho títulos durante su carrera como entrenador de club. Entre ellos destacan la Liga española y la Supercopa de España ganadas con el FC Barcelona.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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