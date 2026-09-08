FC Barcelona El joven talento del FC Barcelona, Lamine Yamal, expresó su opinión sobre el nombramiento de su antiguo mentor, Xavi, como seleccionador de los Países Bajos. El futbolista le deseó suerte en su carrera internacional, aunque bromeó diciendo que los partidos contra España serían la excepción. Así lo informa Goal.com. informa al respecto.

Según Goal.com, estas declaraciones se produjeron durante la rueda de prensa previa al partido del FC Barcelonacontra el Feyenoord en la Champions League. En ella, el joven extremo recordó sus primeros pasos en el fútbol profesional y su relación con su exentrenador.

La influencia de Xavi en el joven jugador

Es bien sabido que fue Xavi quien dio a Lamine Yamal la oportunidad de debutar con el primer equipo del club catalán. Esa confianza fue fundamental para que el joven extremo se convirtiera en una de las estrellas más brillantes del fútbol europeo.

En la rueda de prensa, junto al actual entrenador Hansi Flick, Lamine Yamal elogió el potencial táctico de Xavi. Expresó su confianza en que el técnico tendrá éxito en su nuevo cargo.

Humor y orgullo nacional

El jugador agradeció a su antiguo mentor y dijo que quiere que su nuevo equipo gane todos los encuentros, excepto cuando se enfrente a la selección española.

«Es un entrenador fantástico y, para mí, puede ganar todos los partidos internacionales», dijo Yamal en la rueda de prensa. «Excepto contra España».

Objetivos en la Champions League

Más allá de los recuerdos sobre Xavi, Lamine Yamal destacó que else esforzará al máximo para ganar el trofeo de la Champions League esta temporada.

Según el jugador, la llegada de futbolistas talentosos como Anthony Gordon, Rodri, Karim Adeyemi y Joao Cancelo durante el mercado de verano ha aumentado significativamente el potencial de la plantilla y ha fortalecido al equipo.