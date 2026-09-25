Manchester City declarado culpable de 114 cargos financieros

·3·Deportes
Manchester City declarado culpable de 114 cargos financieros

El actual campeón de la Premier League, el Manchester City, ha sido declarado culpable de 114 de los 115 cargos relacionados con violaciones de las normas financieras de la liga. Esta decisión, que ha causado un gran revuelo en la comunidad futbolística mundial, podría desencadenar una de las crisis más inéditas en la historia del fútbol inglés. Así lo informa Goal.com reporta .

Según los informes difundidos por Goal.com y otros medios deportivos líderes, una comisión independiente ha ratificado 114 de las 115 acusaciones presentadas a principios de 2023. Este proceso es el resultado de cuatro años de investigación exhaustiva, iniciada tras la publicación de documentos reveladores por parte del periódico alemán Der Spiegel a finales de 2018.

Detalles de la investigación y periodo sospechoso

Las investigaciones de la liga abarcan principalmente el periodo comprendido entre 2009 y 2018. Durante este tiempo, se acusó al club de no proporcionar información financiera precisa y de ocultar pagos realizados a empleados y jugadores.

Las raíces de este escándalo legal se remontan a la adquisición del club en 2008 por parte del Abu Dhabi United Group, liderado por el Jeque Mansour. Fue precisamente tras este cambio que el equipo se convirtió en una fuerza dominante y poderosa en Inglaterra. Durante la década examinada, el club ganó tres títulos de la Premier League y varias copas nacionales.

Reacción del club y próximos pasos

La dirección de la Premier League sostiene que el club infringió las normas de rentabilidad y sostenibilidad (PSR) y los requisitos del Fair Play Financiero (FFP) de la UEFA. Por el momento, no se han anunciado oficialmente las sanciones contra el Manchester City, pero el equipo se enfrenta a graves riesgos de sanciones deportivas y financieras.

Un portavoz oficial del Manchester City declaró a The Athletic que el proceso de la Premier League está en curso y requiere una estricta confidencialidad. En un comunicado, el club subrayó que ha respetado los principios de un regulador independiente y justo durante ocho años y que mantiene su postura.

Cabe recordar que en 2020, la UEFA excluyó al club de las competiciones europeas durante dos años y le impuso una multa por acusaciones similares. Sin embargo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) anuló la sanción alegando que algunas pruebas habían prescrito. Dado que las normas de la Premier League no contemplan tales plazos de prescripción, la situación es aún más grave.

Manchester CityPremier LeagueFútbolFair Play FinancieroLiga Inglesa
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Cómo recuerda Sergio Agüero su histórico gol de 2012Cómo recuerda Sergio Agüero su histórico gol de 20126 septiembre 20:50Stale Solbakken preocupado por la condición física de Erling HaalandStale Solbakken preocupado por la condición física de Erling HaalandHoy 12:34Qué papel desempeñará Enzo Fernández en el Manchester CityQué papel desempeñará Enzo Fernández en el Manchester City3 septiembre 12:55Premier League: Manchester City, líder en solitarioPremier League: Manchester City, líder en solitario21 septiembre 00:31Cómo Erling Haaland reveló su secreto para evitar el fuera de juego en el derbi de ManchesterCómo Erling Haaland reveló su secreto para evitar el fuera de juego en el derbi de Manchester16 septiembre 18:32Robert Sánchez confía en que Chelsea ganará la Premier LeagueRobert Sánchez confía en que Chelsea ganará la Premier League9 agosto 21:56
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
Abdukodir Khusanov abandona el campo bajo la ovación de los aficionados del Manchester City
Abdukodir Khusanov abandona el campo bajo la ovación de los aficionados del Manchester City
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?
Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?