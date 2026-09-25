Manchester City declarado culpable de 114 cargos financieros

El actual campeón de la Premier League, el Manchester City, ha sido declarado culpable de 114 de los 115 cargos relacionados con violaciones de las normas financieras de la liga. Esta decisión, que ha causado un gran revuelo en la comunidad futbolística mundial, podría desencadenar una de las crisis más inéditas en la historia del fútbol inglés. Así lo informa Goal.com reporta .

Según los informes difundidos por Goal.com y otros medios deportivos líderes, una comisión independiente ha ratificado 114 de las 115 acusaciones presentadas a principios de 2023. Este proceso es el resultado de cuatro años de investigación exhaustiva, iniciada tras la publicación de documentos reveladores por parte del periódico alemán Der Spiegel a finales de 2018.

Detalles de la investigación y periodo sospechoso

Las investigaciones de la liga abarcan principalmente el periodo comprendido entre 2009 y 2018. Durante este tiempo, se acusó al club de no proporcionar información financiera precisa y de ocultar pagos realizados a empleados y jugadores.

Las raíces de este escándalo legal se remontan a la adquisición del club en 2008 por parte del Abu Dhabi United Group, liderado por el Jeque Mansour. Fue precisamente tras este cambio que el equipo se convirtió en una fuerza dominante y poderosa en Inglaterra. Durante la década examinada, el club ganó tres títulos de la Premier League y varias copas nacionales.

Reacción del club y próximos pasos

La dirección de la Premier League sostiene que el club infringió las normas de rentabilidad y sostenibilidad (PSR) y los requisitos del Fair Play Financiero (FFP) de la UEFA. Por el momento, no se han anunciado oficialmente las sanciones contra el Manchester City, pero el equipo se enfrenta a graves riesgos de sanciones deportivas y financieras.

Un portavoz oficial del Manchester City declaró a The Athletic que el proceso de la Premier League está en curso y requiere una estricta confidencialidad. En un comunicado, el club subrayó que ha respetado los principios de un regulador independiente y justo durante ocho años y que mantiene su postura.

Cabe recordar que en 2020, la UEFA excluyó al club de las competiciones europeas durante dos años y le impuso una multa por acusaciones similares. Sin embargo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) anuló la sanción alegando que algunas pruebas habían prescrito. Dado que las normas de la Premier League no contemplan tales plazos de prescripción, la situación es aún más grave.