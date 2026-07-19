¿Infantino quedará impune? Se conoce la señal del COI...

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, podría no enfrentar sanciones del Comité Olímpico Internacional (COI) debido a la controversia en torno a la descalificación de Folarin Balogun. Aunque la organización de derechos humanos FairSquare envió una queja formal, el COI no tiene prisa por investigar el caso a fondo.

Según fuentes de The Guardian, el comité no desea interferir en cómo las federaciones deportivas internacionales aplican sus propias normas disciplinarias. Sin embargo, esta situación ha vuelto a poner sobre la mesa el tema de la influencia política y la transparencia en el fútbol.

FairSquare presentó una queja contra Infantino

La organización FairSquare se dirigió al COI después de que se revelara que el presidente de EE. UU., Donald Trump, habló con Infantino sobre el caso Balogun.

En opinión de la organización, que el jefe de la FIFA discuta la sanción de un jugador con un político podría contravenir las reglas de independencia política establecidas para los miembros del COI.

Infantino es miembro del COI desde 2020. Según las normas del movimiento olímpico, los miembros del comité deben actuar de forma independiente a intereses políticos y comerciales.

¿Por qué el COI podría no iniciar una investigación?

Los interlocutores de The Guardian señalan que el deseo del COI de iniciar una investigación oficial sobre este asunto es muy bajo.

La razón principal es que la FIFA cuenta con su propio sistema disciplinario y mecanismos internos de denuncia. El COI prefiere abstenerse de intervenir en cómo una federación internacional aplica sus reglas, especialmente si no se han agotado todas las vías legales internas.

Al mismo tiempo, el COI aún no ha emitido una decisión oficial declarando que Infantino ha sido exonerado o que el caso está cerrado. Se trata de la postura probable citada por las fuentes del medio.

¿Cómo se modificó la sanción de Balogun?

Folarin Balogun recibió una tarjeta roja directa en el partido de octavos de final de la Copa del Mundo 2026 entre EE. UU. y Bosnia y Herzegovina. El encuentro terminó con victoria de EE. UU. por 2-1.

El comité disciplinario de la FIFA le impuso una suspensión de un partido, pero suspendió la ejecución de la sanción con un periodo de prueba de un año. Como resultado, el delantero jugó en el partido de octavos de final contra Bélgica, donde EE. UU. perdió 1-4.

De este modo, la información del texto inicial sobre una «suspensión de al menos dos partidos» no coincide con la decisión oficial: la FIFA impuso una sanción de un partido y la dejó en suspenso.

Trump no ocultó haber hablado con Infantino

Donald Trump dijo en un evento previo a la final del Mundial que llamó a Infantino para pedirle que revisara la sanción de Balogun.

Más tarde destacó que la participación de Balogun fue una de las «buenas decisiones» de Infantino. Esta declaración aumentó las sospechas de que pudo haber influencia política en la decisión de la FIFA.

Infantino no negó haber discutido este tema con Trump. Sin embargo, afirmó que la decisión final fue tomada de forma independiente por el comité disciplinario de la FIFA y que sus miembros actuaron basándose en los hechos del caso.

¿Por qué la decisión causó controversia?

La FIFA no ha revelado los fundamentos escritos completos sobre el caso Balogun. La organización solo informó que la decisión se tomó teniendo en cuenta todas las circunstancias específicas y las pruebas disponibles.

Según los informes de The Guardian, la decisión de suspender la sanción pudo haber sido tomada de forma individual por el presidente del comité disciplinario, Mohamed Al-Kamali. Si esto se confirma, diferiría de la práctica habitual de un panel de tres personas que suele aplicarse durante los mundiales.

La UEFA y la Federación Belga de Fútbol también criticaron la decisión, pero hasta ahora no han presentado una queja formal ante el COI. Aunque la parte belga consideró acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), luego no continuó con acciones activas al respecto.

¿La influencia de la FIFA superó a la del COI?

Otra fuente del medio afirmó que en los últimos 20 años, la relación de fuerzas entre el COI y la FIFA ha cambiado a favor de la organización futbolística.

Según su valoración, los enormes ingresos comerciales de la FIFA, la audiencia global de la Copa del Mundo y la capacidad de atraer a aficionados jóvenes podrían disuadir al COI de entrar en conflicto con la organización de fútbol. Esta no es una declaración oficial del COI, sino un análisis de la fuente de The Guardian.

Por ahora, Infantino parece estar cerca de librarse de las sanciones. Pero la pregunta principal sobre el caso Balogun sigue abierta: ¿fue la decisión de la FIFA el resultado de un proceso legal independiente o influyó el diálogo político de alto nivel en su adopción?