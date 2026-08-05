Infantino bajo presión: Blatter menciona a una candidata para presidir la FIFA

La crisis en torno a la dirección de la FIFA ha entrado en una nueva fase. El expresidente de la organización, Joseph Blatter, afirmó que Lise Klaveness, presidenta de la Federación Noruega de Fútbol, podría ser una candidata adecuada para sustituir a Gianni Infantino.

Klaveness aún no ha anunciado su candidatura a la presidencia de la FIFA. Sin embargo, la declaración de Blatter demuestra que la búsqueda de una alternativa a Infantino en el fútbol internacional está adquiriendo una dimensión pública.

¿Por qué explicó Blatter su elección?

En la red social X, Joseph Blatter describió a Klaveness como una dirigente fiel a sus principios y con una posición independiente.

« Lise Klaveness merece el máximo respeto. Siempre ha defendido una postura clara y nunca se ha dejado llevar por la corriente. Ha llegado el momento de que una mujer dirija la FIFA », escribió Blatter.

Las palabras del exdirigente no constituyen una nominación oficial. Un candidato a la presidencia de la FIFA debe presentar su candidatura dentro del plazo establecido y reunir el apoyo suficiente de las federaciones miembros de la organización. Klaveness, por su parte, aún no ha aclarado si tiene intención de participar en las elecciones.

¿Quién es Lise Klaveness?

Klaveness, de 45 años, es la presidenta de la Federación Noruega de Fútbol. Exfutbolista, disputó 73 partidos con la selección noruega y después trabajó como jurista, asistente judicial y dirigente del fútbol. En 2022 se convirtió en la primera mujer al frente del fútbol noruego.

Klaveness es conocida por sus firmes posiciones sobre los derechos humanos, la transparencia y la responsabilidad de los dirigentes en el fútbol internacional. En el Congreso de la FIFA de 2022 criticó abiertamente las condiciones laborales en Catar, los derechos de las minorías sexuales y el proceso de elección de la sede del Mundial.

En la anterior elección de Infantino también fue una de las pocas dirigentes de federaciones nacionales que declaró abiertamente que Noruega no votaría por él.

¿Por qué Infantino está sometido a una fuerte presión?

La nueva polémica en torno al presidente de la FIFA comenzó tras un proyecto para transferir los futuros ingresos comerciales del Mundial a una estructura independiente con la participación de inversores privados.

El plan contemplaba recaudar 4.200 millones de dólares mediante la venta del 20 % de las acciones de la nueva empresa. Sin embargo, después de que la UEFA y otras organizaciones futbolísticas advirtieran de que la idea ponía en riesgo el control de la FIFA y los ingresos del Mundial, el proyecto fue suspendido. La UEFA también estudia la posibilidad de demandar a la FIFA.

Tras estos acontecimientos, Infantino mantiene negociaciones urgentes en Marruecos con la dirección de la FIFA y responsables del fútbol. Trata de compensar la pérdida de apoyo en Europa, Asia y Norteamérica con los votos de África y otras regiones. Varios dirigentes africanos de alto nivel le han mostrado públicamente su respaldo, pero la Confederación Africana de Fútbol aún no ha expresado una posición oficial unificada.

¿Son realmente serias las informaciones sobre un boicot?

Federaciones miembros de la UEFA debatieron la posibilidad de boicotear los actos de la FIFA mientras la polémica se intensificaba. También se informa de que la organización europea trabaja para encontrar un candidato alternativo a Infantino para las elecciones de 2027.

También existe oposición al proyecto de Infantino dentro de la CONCACAF y de la Confederación Asiática de Fútbol. Sin embargo, ninguna de estas organizaciones ha anunciado una moción oficial de censura en nombre de todos sus miembros. Algunos países influyentes de Asia todavía apoyan al actual presidente de la FIFA.

Por eso, de momento no se habla de un boicot inevitable a las competiciones de la FIFA, sino de instrumentos de presión política que podrían utilizarse si no cambia la dirección.

La fecha decisiva: 18 de noviembre

Las próximas elecciones a la presidencia de la FIFA están previstas para el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos. Los candidatos alternativos deben presentar su documentación antes del 18 de noviembre de 2026.

Infantino planea optar a un tercer y último mandato completo. Sin embargo, su posición ya no es tan sólida como antes: varias federaciones están retirándole su apoyo y algunos altos cargos de la FIFA han criticado el proyecto de privatización.

La idea de presentar la candidatura de Klaveness sigue siendo por ahora una iniciativa personal de Blatter. Pero si ella u otra figura fuerte del fútbol se presenta oficialmente antes de noviembre, podría comenzar en la FIFA una auténtica competencia electoral, algo que no se ha visto en muchos años. ¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los aficionados al deporte en Telegram u otras redes sociales!